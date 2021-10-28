В киевской электричке "заяц" убегал от контролера через окно (видео)

Остальные пассажиры общественного транспорта вели себя так, как будто ничего не происходит.

В одной из электричек Киева пассажир, который, скорее всего, не приобрел билета, безуспешно пытался сбежать от контролера через окно вагона. Видео происшествия снял и опубликовал в соцсети очевидец.

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"Человек-Паук не собирается платить за проезд в городской электричке", — говорится в подписи к ролику.

Мужчина попытался пролезть наружу через окно, но попытка была неудачной, так как оно оказалось слишком маленьким.

Примечательно, что пассажиры спокойно наблюдали за происходящим, а один из них даже подержал вещи мужчины.

Автор видео заявил, что следующим полезет через окно. Вероятно, он также был без билета.

Отметим, что согласно правилам пользования городским наземным транспортом, если у пассажира нет регистрации электронного билета, он имеет право выйти на следующей остановке. Если все же контролеры поймают "зайца", придется заплатить штраф за безбилетный проезд — в электричке эта сумма составляет 160 гривен.

[ + – ] Видео побега пассажира через окно

Как известно, Киев стал первым городом в Украине, где исчезли из обихода бумажные билеты на проезд в коммунальном общественном транспорте. Чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет.

Напомним, что киевские перевозчики призывают чиновников КГГА поднять сумму проезда до 20 и больше гривен. Замглавы киевгорадминистрации Николай Поворозник заявил, что однозначно столь резкого подорожания не будет, однако его не избежать. Это касается всех видов транспорта Киева, где билет подорожает с начала 2022 года. Новая стоимость проезда в метрополитене и наземном транспорте существенно отличаться не будет.

Как уверяют местные власти, льготы на проезд в столице сохранятся. Также можно будет ездить по проездным, что позволит сэкономить.