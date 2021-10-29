Син Радуцького показав еротичну фотосесію, присвячену вакцинації від коронавірусу (фото)

Максим Радуцький висловив сподівання, що серед людей, які виступають проти щеплень, є хоча б невеликий відсоток натуралів.

Ресторатор Максим Радуцький, син голови Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького опублікував еротичну фотосесію на тему вакцинації від коронавірусу. Також бізнесмен висловив сподівання, що серед противників щеплень, яких він називає "антиваксами", є хоча б невеликий відсоток натуралів. Відповідний допис Радуцький виклав у своєму Facebook.

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За словами ресторатора, приблизно за пів року до появи першої вакцини від коронавірусу він разом зі своєю командою вигадав "рятувальну стратегію" — "чарівний укол у попу, який усіх врятує". Так Радуцький пояснив концепцію знімків, на яких дівчата в купальниках, медичних халатах та масках роблять одне одній уколи.

Знімки зроблено на території столичного закладу City Beach Club, засновником якого є Максим Радуцький.

"Єдине, у чому промахнулися, то це те, що укол у попу. Так от є Надія, що серед антиваксів є хоча б невеликий відсоток натуралів", — написав бізнесмен.

Також син голови парламентського комітету порадив "не вакцинуватися і триматися разом" тим, хто "ностальгує за холерними бунтами".

Нагадаємо, у квітні цього року голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Радуцький звинуватив "антивакцинаторів" у низьких темпах вакцинації від коронавірусу в Україні. На той момент повний курс імунізації пройшли лише два українці.

Раніше в МОЗ опублікували протипоказання до вакцинації від COVID-19.