Дружині Семенченка вручили підозру в розкраданні коштів батальйону "Донбас" (фото)

Як стверджують у СБУ, жінка мала доступ до картки фонду батальйону та витрачала гроші на свої потреби.

Служба безпеки України оголосила підозру громадянці України в розкраданні коштів з рахунків благодійного фонду батальйону "Донбас". Як з'ясувалося, нею виявилася дружина екснардепа Семена Семенченка Наталія Музика. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Так, у повідомленні силовиків йдеться, що громадянка мала доступ до картки банківського рахунку фонду та здійснювала розрахункові операції, знімала готівку та витрачала гроші на власні потреби.

"Слідством задокументовано факт присвоєння та розтрати зазначеною громадянкою понад 150 тис. грн. Це все ті кошти, які жертвували наші співвітчизники на потреби та розвиток добровольчого батальйону", — йдеться в повідомленні СБУ.

А що каже дружина Семенченка?

Згодом Наталія Музика написала, що співробітники СБУ вручили їй підозру за ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Вона впевнена, що якщо справа дійде до суду, то на засіданні буде присутній суддя Вишняк.

[ + – ] Пост у Facebook Наталії Музики

Нагадаємо, що суд Києва ухвалив вирок Костянтину Нікітенку, який проходив у справі обстрілу будівлі "112 каналу" у 2019 році. Нікітенко повідомив, що ініціатором теракту був ексдепутат Семен Семенченко.

Раніше Наталка Музика записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського, попросивши в нього допомоги. У зверненні вона наголосила, що вона не вірить прокурорам, Службі безпеки України та адвокатам.