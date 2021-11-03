Жене Семенченко вручили подозрение в хищении средств батальона "Донбасс" (фото)

Как утверждают в СБУ, женщина имела доступ к карточке фонда батальона и тратила деньги на свои нужды.

Службы безопасности Украины объявила подозрение гражданке Украины в хищении денежных средств со счетов благотворительного фонда батальона "Донбасс". Как выяснилось, ею оказалась супруга экс-нардепа Семена Семенченко Наталья Музыка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, в сообщении силовиков говорится, что гражданка имела доступ к карточке банковского счета фонда и осуществляла расчетные операции, снимала наличные и тратила деньги на собственные нужды.

"Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тыс. грн. Это все те средства, которые жертвовали наши соотечественники ну нужды и развитие добровольческого батальона", — говорится в сообщении СБУ

А что говорит жена Семенченко?

Спустя время Наталья Музыка написала, что сотрудники СБУ вручили ей подозрение по ч.3 ст.185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище). Она уверенна, что если дело дойдет до суда, то на заседании будет присутствовать судья Вышняк.

[ + – ] Пост в Facebook Натальи Музыки

Напомним, что суд Киева вынес приговор Константину Никитенко, который проходил по делу обстрела здания "112 канала" в 2019 году. Никитенко сообщил, что инициатором теракта был экс-депутат Семен Семенченко.

Ранее Наталка Музыка записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, попросив у него помощи. в обращении она подчеркнула, что она не верит прокурорам, Службе безопасности Украины и адвокатам.