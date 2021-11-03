Жене Семенченко вручили подозрение в хищении средств батальона "Донбасс" (фото)
Как утверждают в СБУ, женщина имела доступ к карточке фонда батальона и тратила деньги на свои нужды.
Службы безопасности Украины объявила подозрение гражданке Украины в хищении денежных средств со счетов благотворительного фонда батальона "Донбасс". Как выяснилось, ею оказалась супруга экс-нардепа Семена Семенченко Наталья Музыка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в сообщении силовиков говорится, что гражданка имела доступ к карточке банковского счета фонда и осуществляла расчетные операции, снимала наличные и тратила деньги на собственные нужды.
"Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тыс. грн. Это все те средства, которые жертвовали наши соотечественники ну нужды и развитие добровольческого батальона", — говорится в сообщении СБУ
А что говорит жена Семенченко?
Спустя время Наталья Музыка написала, что сотрудники СБУ вручили ей подозрение по ч.3 ст.185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище). Она уверенна, что если дело дойдет до суда, то на заседании будет присутствовать судья Вышняк.
Напомним, что суд Киева вынес приговор Константину Никитенко, который проходил по делу обстрела здания "112 канала" в 2019 году. Никитенко сообщил, что инициатором теракта был экс-депутат Семен Семенченко.
Ранее Наталка Музыка записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, попросив у него помощи. в обращении она подчеркнула, что она не верит прокурорам, Службе безопасности Украины и адвокатам.