СБУ виявила українські колцентри, які виконували замовлення Держдуми РФ

СБУ має докази того, що колцентри виконували замовлення Пенсійного фонду РФ, ВТБ, Альфа-Банку, Газпром Банку, телеканалу НТВ+ та Ростелекому.

Служба безпеки України виявила мережу колцентрів, які виконували замовлення Держдуми Російської Федерації. Серед клієнтів "підприємців" було кілька відомих російських телеканалів зі списків санкцій РНБО. Про це повідомляє СБУ.

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За інформацією СБУ, незаконну роботу трьох колцентрів із Черкас та Умані організували місцеві бізнесмени. Співробітники кібервідділу СБУ мають докази того, що роботу цих колцентрів було профінансовано Росією. Проводилися соцопитування громадян РФ, мешканців ОРДЛО та Криму, людям ставили питання про їхню участь у російських виборах, їхні політичні переваги і про те, як покращити політичну ситуацію.

Більше того, колцентри виконували замовлення Пенсійного фонду РФ, "ВТБ", "Альфа-Банку", "Газпром Банку", телеканалу "НТВ+" та "Ростелекому" — ці організації входять до списку санкцій РНБО України.

Колцентри працювали цілодобово, у дві зміни, штат співробітників налічував близько 200 осіб.

У ході обшуку було вилучено понад сто комп'ютерів та документи, за якими можна зробити висновок про співпрацю з організаціями з Росії.

У спецоперації брали участь співробітники Нацполіції, а процесуальне керівництво здійснює Уманська прокуратура.

Раніше Фокус повідомляв про те, що СБУ довелося просити вибачення перед українським актором Валентином Томусяком за те, що його прізвище потрапило до "чорного списку" Мінкульту. Пресслужба Міністерства культури України зазначила, що Томусяк опинився в списку осіб, які становлять загрозу безпеці країни, помилково. Людина з таким самим прізвищем була серед учасників знімальної групи фільму "Сонцепек".