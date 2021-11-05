СБУ выявила украинские колл-центры, выполнявшие заказы Госдумы РФ
У СБУ есть доказательства того, что колл-центры выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, ВТБ, Альфа-Банка, Газпром Банка, телеканала НТВ+ и Ростелекома.
Служба безопасности Украины выявила сеть колл-центров, которые выполняли заказы Госдумы Российской Федерации. Среди клиентов "предпринимателей" были несколько известных российских телеканалов из санкционных списков СНБО. Об этом сообщает СБУ.
По информации СБУ, незаконную работу трех колл-центров из Черкасс и Умани организовали местные бизнесмены. У сотрудников киберотдела СБУ есть доказательства того, что работа этих колл-центров была профинансирована Россией. Проводились соцопросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и Крыма, людям задавали вопросы об их участии в российских выборах, их политических предпочтениях и о том, как улучшить политическую ситуацию.
Более того, колл-центры выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, "ВТБ", "Альфа-Банка", "Газпром Банка", телеканала "НТВ+" и "Ростелекома" — эти организации входят в санкционный список СНБО Украины.
Колл-центры работали круглосуточно, в две смены, штат сотрудников насчитывал около 200 человек.
В ходе обыска были изъяты более ста компьютеров и документы, по которым можно сделать вывод о сотрудничестве с организациями из России.
В спецоперации участвовали сотрудники Нацполиции, а процессуальное руководство осуществляет Уманская прокуратура.
Ранее Фокус сообщал о том, что СБУ пришлось извиниться перед украинским актером Валентином Томусяком за то, что его фамилия попала в "черный список" Минкульта. Пресс-служба Министерства культуры Украины отметила, что Томусяк оказался в списке лиц, представляющих угрозу безопасности страны, по ошибке. Человек с такой же фамилией был среди участников съемочной группы фильма "Солнцепек".