СБУ выявила украинские колл-центры, выполнявшие заказы Госдумы РФ

У СБУ есть доказательства того, что колл-центры выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, ВТБ, Альфа-Банка, Газпром Банка, телеканала НТВ+ и Ростелекома.

Служба безопасности Украины выявила сеть колл-центров, которые выполняли заказы Госдумы Российской Федерации. Среди клиентов "предпринимателей" были несколько известных российских телеканалов из санкционных списков СНБО. Об этом сообщает СБУ.

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По информации СБУ, незаконную работу трех колл-центров из Черкасс и Умани организовали местные бизнесмены. У сотрудников киберотдела СБУ есть доказательства того, что работа этих колл-центров была профинансирована Россией. Проводились соцопросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и Крыма, людям задавали вопросы об их участии в российских выборах, их политических предпочтениях и о том, как улучшить политическую ситуацию.

Более того, колл-центры выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, "ВТБ", "Альфа-Банка", "Газпром Банка", телеканала "НТВ+" и "Ростелекома" — эти организации входят в санкционный список СНБО Украины.

Колл-центры работали круглосуточно, в две смены, штат сотрудников насчитывал около 200 человек.

В ходе обыска были изъяты более ста компьютеров и документы, по которым можно сделать вывод о сотрудничестве с организациями из России.

В спецоперации участвовали сотрудники Нацполиции, а процессуальное руководство осуществляет Уманская прокуратура.

Ранее Фокус сообщал о том, что СБУ пришлось извиниться перед украинским актером Валентином Томусяком за то, что его фамилия попала в "черный список" Минкульта. Пресс-служба Министерства культуры Украины отметила, что Томусяк оказался в списке лиц, представляющих угрозу безопасности страны, по ошибке. Человек с такой же фамилией был среди участников съемочной группы фильма "Солнцепек".