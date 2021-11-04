СБУ извинилась перед украинским актером за внесение в "черный список" Минкульта

У члена съемочной группы российского фильма оказалась такая же фамилия, как и в украинского актера, поэтому СБУ допустила ошибку.

Служба безопасности Украины извинилась перед украинским актером Валентином Томусяком за внесение в "черный список" Минкульта, где состоят российские актеры, представляющие угрозу нацбезопасности. Об этом сообщила КП в Украине.

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В СБУ отметили, что Томусяк был внесен в перечень по ошибке, поскольку такая же фамилия была среди участников съемочной группы фильма российского производства "Солнцепек".

"Поскольку фамилия В.Томусяка была среди участников съемочной группы, он был включен в соответствующий перечень. Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", — сообщили в ведомстве.

Как известно, украинский актер Валентин Томусяк попал в обновленный 3 ноября список Минкульта, в котором упомянуты актеры из РФ, представляющие угрозу нацбезопасности. Это возмутило представителя культуры и он написал пост, что не понимает, почему оказался в этом перечне. Актер отметил, что также не был ни в России, ни в аннексированном Крыму, ни в ОРДЛО с начала войны на Донбассе.

Напомним, что всего в перечне актеров из РФ 258 человек, недавно туда были внесены более 30 деятелей культуры. В "черном списке" Минкульта оказался и российский юморист Максим Галкин — теперь он угрозу для нацбезопасности.