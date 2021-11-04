СБУ вибачилася перед українським актором за внесення до "чорного списку" Мінкульту

У члена знімальної групи російського фільму виявилося таке ж прізвище, як і в українського актора, тому СБУ припустилася помилки.

Служба безпеки України вибачилася перед українським актором Валентином Томусяком за внесення до "чорного списку" Мінкульту, де перебувають російські актори, які загрожують нацбезпеці. Про це повідомила КП України.

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В СБУ зазначили, що Томусяка було внесено до переліку помилково, оскільки таке ж прізвище було серед учасників знімальної групи фільму російського виробництва "Сонцепек".

"Оскільки прізвище В.Томусяка було серед учасників знімальної групи, він був внесений до відповідного переліку. Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що цей громадянин не брав участі в зйомках. СБУ вибачається перед Валентином Томусяком", — повідомили у відомстві.

Як відомо, український актор Валентин Томусяк потрапив до оновленого 3 листопада списку Мінкульту, в якому згадані актори з РФ, які загрожують нацбезпеці. Це обурило представника культури і він написав допис, що не розуміє, чому опинився у цьому переліку. Актор зазначив, що також не був ні в Росії, ні в анексованому Криму, ні в ОРДЛО з початку війни на Донбасі.

Нагадаємо, що всього в переліку акторів з РФ 258 осіб, нещодавно туди було внесено понад 30 діячів культури. У "чорному списку" Мінкульту опинився і російський гуморист Максим Галкін — тепер він є загрозою для нацбезпеки.