"Я повністю довірилася лікарю": мешканці Рівненської області вкололи "не ту" вакцину (відео)

Через недбалість лікарів дівчина опинилася в ситуації, за якої неможливо проходити повторну вакцинацію.

Жителька Рівненської області Наталія Яцкевич, яка проходила вакцинацію в ПШМД міста Сарни, звинуватила лікарів у помилці після того, як у додатку "Дія" вона виявила вакцину CoronaVac замість AstraZeneca. Про це дівчина розповіла в опублікованому відео на своїй сторінці Facebook.

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Як сталася помилка?

За словами Яцкевич, наприкінці жовтня вона пішла до районної поліклініки на вакцинацію від COVID-19 і в угоді вказала вакцину AstraZeneca, оскільки збиралася їхати закордон на заробітки, проте через кілька днів у додатку "Дія" вона побачила сертифікат, у якому було зазначено CoronaVac.

Крім того, дівчина опинилася в ситуації, коли під питанням стоїть повторна вакцинація, оскільки вона не знає, що насправді їй укололи.

Після побаченого Яцкевич вирушила до поліклініки за поясненнями, але лікарі відмовилися будь-що коментувати. Також медики послалися на те, що електронна система в них не працює вже два дні, і тому могла статися "механічна" помилка через величезний наплив людей, які приходять до лікарні на щеплення.

Що відповів керівник медустанови?

Головлікарка Сарненського ПШМД Ольга Максимук пізніше повідомила, що помилка сталася на етапі внесення даних до системи, і дівчину прищепили вакциною AstraZeneca, оскільки при внутрішній перевірці в установі було перераховано всі дози. У свою чергу координаторка з вакцинації в області Олена Гандзюк запевняє, що виправити технічну помилку в сертифікаті не складно.

"Жінці необхідно повторно щепитися вакциною AstraZeneca, яка в нас є в наявності", — порадила Гандзюк.

Однак після того, як лікар, який робив щеплення, сказав, що не пам'ятає, що саме вкололи Яцкевич, дівчина звернулася зі скаргою в поліцію.

"Я повністю довірилася лікареві. А вони ось так виявили недбалість, і ніхто не визнає свою помилку… Можливо, у них закінчилася AstraZeneca, і лікарі вирішили без моєї згоди вакцинувати тим, що в них було. Тому я не знаю, як мені йти на другу вакцинацію", — розповіла Яцкевич в інтерв'ю телеканалу "Україна".

Тепер поліція з'ясовуватиме обставини інциденту. Клініка тепер зобов'язана надати слідству всі документи в цій справі, і якщо провину лікарів доведуть – притягнуть їх до кримінальної відповідальності.

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