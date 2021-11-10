"Я полностью доверилась врачу": жительнице Ровенской области укололи "не ту" вакцину (видео)

Из-за халатности врачей, девушка оказалась в ситуации, при которой невозможно проходить повторную вакцинацию.

Жительница Ровенской области Наталья Яцкевич, которая проходила вакцинацию в ПСМП города Сарны, обвинила врачей в ошибке, после того как в приложении "Дія" она обнаружила вакцину CoronaVac вместо AstraZeneca. Об этом девушка рассказала в опубликованном видео на своей странице Facebook.

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Каким образом произошла ошибка?

По словам Яцкевич, в конце октября она пошла в районную поликлинику на вакцинацию от COVID-19 и в соглашении указала вакцину AstraZeneca так как собиралась уезжать заграницу на заработки, однако спустя несколько дней, в приложении "Дія" она увидела сертификат, в котором был указан CoronaVac.

Кроме того, девушка оказалась в ситуации, когда под вопросом стоит повторная вакцинация, поскольку она не знает, что на самом деле ей укололи.

После увиденного, Яцкевич отправилась в поликлинику за объяснениями, но врачи отказались что-либо комментировать. Также медики сослались на то, что электронная система у них не работает уже два дня, и поэтому могла случиться "механическая" ошибка из-за большого наплыва людей, приходящих в больницу на прививку.

Что ответил руководитель медучреждения?

Главврач Сарненского ПСМП Ольга Максимук позже сообщила, что ошибка произошла на этапе внесения данных в систему, и девушку привили вакциной AstraZeneca, поскольку при внутренней проверке в учреждении были пересчитаны все дозы. В свою очередь, координатор по вакцинации в области Елена Гандзюк уверяет, что исправить техническую ошибку в сертификате не сложно.

"Женщине необходимо повторно привится вакциной AstraZeneca, которая у нас есть в наличии", — посоветовала Гандзюк.

Однако после того, как врач который делал прививку сказал, что не помнит что именно укололи Яцкевич, девушка обратилась с жалобой в полицию.

"Я полностью доверилась врачу. А они вот так проявили халатность и никто не признает свою ошибку… Возможно, у них закончилась AstraZeneca и врачи решили без моего согласия вакцинировать тем, что у них было. Поэтому я не знаю, как мне идти на вторую вакцинацию", — рассказала Яцкевич в интервью телеканала "Украина".

Теперь полиция будет выяснять обстоятельства инцидента. Клиника теперь обязана предоставить следствию все документы по этому делу, и если вину врачей докажут – их привлекут к уголовной ответственности.

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