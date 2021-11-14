У Києві на Андріївському узвозі рятувальники гасили пожежу у барі (фото)

На гасіння пожежі пішло менше години. На місці працювало 30 рятувальників ДСНС.

У Києві на Андріївському узвозі спалахнув бар "Гніздо". Про це повідомили у ДСНС.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Повідомлення про спалах надійшло о 17:28. Рятувальники приїхали на адресу Андріївський узвіз, 21 у Подільському районі столиці.

Відомо, що вогонь спалахнув на даху 2-поверхової будівлі закладу. На момент прибуття пожежників у приміщенні ресторану вже нікого не було.

О 17:58 пожежу було локалізовано на площі 50 кв. м та о 18:12 – ліквідовано. До гасіння вогню залучили 30 осіб особового складу та 7 одиниць техніки.

Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі з'ясовують.

Рік тому горів сусідній із баром заклад — ресторан Канапа. Причиною став вибух фломберу – приладу для карамелізації страв. Внаслідок інциденту постраждали троє людей, двох з них госпіталізували.

[ + – ] У Києві горів бар Гніздо [ + – ] У Києві горів бар Гніздо [ + – ] У Києві горів бар Гніздо [ + – ] У Києві горів бар Гніздо [ + – ] У Києві горів бар Гніздо [ + – ] У Києві горів бар Гніздо [ + – ] У Києві горів бар Гніздо [ + – ] У Києві горів бар Гніздо [ + – ] У Києві горів бар Гніздо [ + – ] У Києві горів бар Гніздо

Раніше повідомлялося про пожежу у ресторані на Саксаганського у Києві. Тоді спалахнув дах двоповерхової будівлі.

Також Фокус писав, як у Києві на Позняках спалахнула пожежа у ресторані "Кара-Кум". Інцидент стався на вулиці Срібнокільській.