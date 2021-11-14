В Киеве на Андреевском спуске спасатели тушили пожар в баре (фото)

На тушение пожара ушло меньше часа. На месте работали 30 спасателей ГСЧС.

В Киеве на Андреевском спуске загорелся бар "Гнездо". Об этом сообщили в ГСЧС.

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Сообщение о возгорании поступило в 17:28. Спасатели приехали по адресу Андреевский спуск, 21 в Подольском районе столицы.

Известно, что огонь вспыхнул на крыше 2-х этажного здания заведения. На момент прибытия пожарных в помещении ресторана уже никого не было.

В 17:58 пожар был локализован на площади 50 кв. м и в 18:12 – ликвидирован. К тушению огня привлекли 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара выясняют.

Год назад горело соседнее с баром заведение — ресторан Канапа. Причиной стал взрыв фломбера — прибора для карамелизации блюд. В результате инцидента пострадали три человека, двух из них госпитализировали.

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Ранее сообщалось о пожаре в ресторане на Саксаганского в Киеве. Тогда загорелась крыша двухэтажного здания.

Также Фокус писал, как в Киеве на Позняках вспыхнул пожар в ресторане "Кара-Кум". Инцидент произошел на улице Срибнокильской.