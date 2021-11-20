У Харкові виготовили рекордний для України хот-дог завдовжки 216 см (відео)

Щоб винести хот-дог вагою 16 кг на сцену, знадобилася допомога шістьох людей.

Хот-дог завдовжки 216 сантиметрів представили напередодні, 19 листопада, у Харкові, встановивши цим національний рекорд України в категорії "Кулінарне мистецтво", повідомляє "АТН".

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На презентації хот-догу, виготовленого Роганським м'ясокомбінатом, було понад 100 осіб, причому як дорослі, так і діти. Щоб винести 16-кілограмовий виріб на сцену, організаторам заходу знадобилася допомога шести осіб.

У складі хот-догу, крім традиційної булки, причому цільної, були величезна сосиска, корейська морква, солоні огірки, сир та маринована цибуля. Також на нього пішло майже по літрі гірчиці та кетчупу.

[ + – ] Після фіксації рекорду хот-дог порізали та роздали присутнім

Після того, як керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова разом зі своїми асистентами виміряла точну довжину продукту, його порізали на порції та роздали всім охочим. На особистій сторінці у Facebook Вєтрова вже повідомила про досягнення, а також додала, що хот-дог-рекорди дуже популярні у світі.

У коментарях Вєтрова написала, що американці навіть мають національний день хот-догу. Саме вони і запровадили традицію рекордів за цією номінацією, а найдовший хот-дог з будь-коли виготовлених мав довжину 203, 8 метра.

Харківський хот-дог "побив" київський. Останній був зроблений в українській столиці у вересні, і його довжина складала 183 см, а за два роки до цього у Києві зробили хот-дог завдовжки 120 см.

Хот-дог – це їжа, що представляє собою продовгувату пшеничну булку, в яку вкладені ковбаса або сосиска, а також овочі, свіжі або мариновані, зелень, сир, і все це приправлено кетчупом і гірчицею. Його зазвичай їдять руками, і він є одним із найпопулярніших страв фаст-фуду. В Україні в хот-дог багато продавців люблять додавати майонез.

Продуктові рекорди останнім часом в Україні проводяться досить часто. Наприклад, у вересні під Одесою встановили рекорд "Найбільша карта України з ковбасної нарізки", а наприкінці травня у Дніпропетровській області створили найдовший коктейль у країні. Безалкогольний напій отримав назву "Мрія про кохання", а його довжина склала 10,3 метра.