В Харькове изготовили рекордный для Украины хот-дог длиной 216 см (видео)

Чтобы вынести хот-дог весом 16 кг на сцену, понадобилась помощь шести человек.

Хот-дог длиной 216 сантиметров представили накануне, 19 ноября, в Харькове, установив тем самым национальный рекорд Украины в категории "Кулинарное искусство", сообщает "АТН".

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На презентации хот-дога, изготовленного Роганским мясокомбинатом, присутствовали более 100 человек, причем как взрослые, так и дети. Чтобы вынести 16-килограммовое изделиег на сцену, организаторам мероприятия понадобилась помощь шести человек.

В составе хот-дога, кроме традиционной булки, причем цельной, были огромная сосиска, корейская морковь, соленые огурцы, сыр и маринованный лук. Также на него ушло почти по литру горчицы и кетчупа.

[ + – ] После фиксации рекорда хот-дог порезали и раздали присутствующим

После того, как руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова вместе со своими ассистентами измерила точную длину продукта, его порезали на порции и раздали всем желающим. На личной странице в Facebook Ветрова уже сообщила о достижении, а также добавила, что хот-дог-рекорды очень популярны в мире.

В комментариях Ветрова написала, что у американцев даже есть национальный день хот-дога. Именно они и ввели традицию рекордов по этой номинации, а самый длинный хот-дог из когда-либо изготовленных имел длину в 203, 8 метра.

Харьковский хот-дог "побил" киевский. Последний был сделан в украинской столице в сентябре, и его длина составляла 183 см, а за два года до этого в Киеве сделали хот-дог длиной 120 см.

Хот-дог – это еда, представляющая собой продолговатую пшеничную булку, в которую вложена колбаса или сосиска, а также овощи, свежие или маринованные, зелень, сыр, и все это приправлено кетчупом и горчицей. Его обычно едят руками, и он является одним из самых популярных блюд фаст-фуда. В Украине в хот-дог многие продавцы любят добавлять майонез.

Продуктовые рекорды в последнее время в Украине проводятся довольно часто. Например, в сентябре под Одессой установили рекорд "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки", а в конце мая в Днепропетровской области создали самый длинный коктейль в стране. Безалкогольный напиток получил название "Мечта о любви", а его длина составила 10,3 метра.