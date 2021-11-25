У Харкові нова ДТП: фура розчавила таксі, яке перевозило дитину та бабусю (фото, відео)

Вантажівка зі щебенем перекинулася на таксі після того, як зіткнулася з іншою фурою. На місці працюють рятувальники.

У Харкові на перехресті 602/Старий Салтів розбилися кілька вантажівок, при цьому одна з них перекинулася та буквально зім'яла машину таксі, у якій перебували люди. Про це повідомляє Newsroom.

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За попередніми даними, вантажний автомобіль, що перевозив щебінь, зіткнувся з іншою фурою, яка везла продукти до супермаркету "АТБ".

[ + – ] Аварія в Харкові

[ + – ] Місце події

Вантажівка перекинулася на машину таксі, в салоні якої під час зіткнення, крім водія, була жінка похилого віку з дитиною. Рятувальники намагаються їх витягнути.

[ + – ] Місце аварії

Telegram-канал "ТРУХА Харків" опублікував відео з місця події.

Повідомляється, що одна з вантажівок проїхала на червоне світло. На місці аварії працює поліція та бригади "швидкої". Відомо, що в ДТП постраждали й інші автомобілі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові на пішохідному переході машина збила дитину. ДТП сталося на вулиці Пушкінській, під час зіткнення зі школяра злетіло взуття, але він не постраждав і самостійно дійшов до тротуару.