В Харькове новое ДТП: фура раздавила такси, перевозившее ребенка и бабушку (фото, видео)

Грузовик со щебнем перевернулся на такси после того, как столкнулся с другой фурой. На месте работают спасатели.

В Харькове на перекрестке 602/Старый Салтов разбились несколько грузовиков, при этом один из них перевернулся и в буквальном смысле смял машину такси, в которой находились люди. Об этом сообщает Newsroom.

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По предварительным информации, грузовой автомобиль, перевозивший щебень, столкнулся с другой фурой, которая везла продукты в супермаркет "АТБ".

[ + – ] Авария в Харькове

[ + – ] Место происшествия

Грузовик перевернулся на машину такси, в салоне которой во время столкновения кроме водителя была пожилой женщина с ребенком. Спасатели пытаются их вытащить.

[ + – ] Место аварии

Telegram-канал "ТРУХА Харьков" опубликовал видео с места происшествия.

Сообщается, что один из грузовиков проехал на красный свет. На месте аварии работает полиция и бригады "скорой". Известно, что в ДТП пострадали и другие автомобили.

Ранее Фокус сообщал, что в Харькове на пешеходном переходе машина сбила ребенка. ДТП произошло на улице Пушкинской, во время столкновения со школьника слетела обувь, но он не пострадал и самостоятельо дойти до тротуара.