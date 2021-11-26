Водій вантажівки MAN, який роздавив таксі під Харковом, був у стані алкогольного сп'яніння (фото)

У разі визнання вини водія, згідно із законом, йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Водій вантажівки MAN, який 25 листопада скоїв ДТП на харківській Окружній дорозі, під час події був у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Харківської області.

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У повідомленні йдеться, що в результаті експертизи було встановлено, що під час події водій вантажівки був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Він був затриманий згідно зі ст. 208 процесуального кодексу України. У разі визнання вини водія йому загрожує позбавлення волі, строком до 10 років

Також повідомляється, що фура рухалася із с. Затишшя Харківської області в бік автотраси "Харків – Липці" і пролетіла на високій швидкості перехрестя на червоне світло. У результаті зіткнення з автомобілем Chevrolet Nubira вантажівка MAN перекинулася на ліву сторону і впала на таксі Renault Logan, яке стояло на зустрічній смузі. У машині таксі перебували троє людей, які загинули на місці.

Нагадаємо, що в Харкові у великій аварії на ділянці Окружної дороги загинули троє людей, зокрема трирічна дитина. Ними виявилися 49-річний водій таксі та бабуся 49 років зі своєю онукою. Ще п'ятьох людей з травмами різної тяжкості було госпіталізовано.

Вантажівка MAN перевозила відходи соняшника, які внаслідок зіткнення вантажівки висипалися на проїжджу частину. У відходи, що розсипалися, влетів автомобіль Suzuki СХ-4.