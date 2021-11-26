Водитель грузовика MAN, раздавившего такси под Харьковом, был в состоянии алкогольного опьянения (фото)

В случае признания вины водителя, согласно закону, ему грозит лишение свободы, сроком до 10 лет.

Водитель грузовика MAN, который 25 ноября совершил ДТП на харьковской Окружной дороге, во время происшествия был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

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В сообщении говорится, что в результате экспертизы было установлено, что во время происшествия водитель грузовика был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан согласно ст. 208 процессуального кодекса Украины. В случае признания вины водителя, ему грозит лишение свободы, сроком до 10 лет

Также сообщается, что фура двигалась из с. Затишья Харьковской области в сторону автотрассы "Харьков – Липцы" и пролетела на высокой скорости перекресток на красный свет. В результате столкновения с автомобилем Chevrolet Nubira грузовик MAN опрокинулся на левую сторону и упал на такси Renault Logan, который находился на встречной полосе. В машине такси находились трое человек, которые погибли на месте.

Напоним, что в Харькове в крупной аварии на участке Окружной дороги погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Ими оказались 49-летний водитель такси и бабушка 49 лет лет со своей внучкой. Еще пятеро человек с травмами различной тяжести были госпитализированы.

Грузовик MAN перевозил отходы подсолнечника, которые в результате столкновения грузовика высыпались на проезжую часть. В рассыпавшиеся отходы влетел автомобиль Suzuki СХ-4.