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Статистика коронавірусу станом на 29 листопада: 5 804 нових випадків COVID-19, 2 082 госпіталізації

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В Україні за добу від COVID-19 померло 297 людей
Фото: Цензор.НЕТ | Госпіталізація COVID-19

Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 297 українців.

В Україні за минулу добу зафіксовано 5 804 нових випадків зараження COVID-19. Свіжу статистику захворюваності публікує пресслужба МОЗ.

Протягом минулого дня з коронавірусом або підозрою на зараження госпіталізували 2 082 особи, а жертвами COVID-19 стали 297 осіб.

За даними МОЗ, інфекцією за добу також заразилися 530 дітей і 72 медичні працівники.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло — 5 804 особи;
  • одужало — 10 477 осіб;
  • летальні випадки — 297;
  • госпіталізації — 2 082.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

  • 22 листопада — 2 055;
  • 23 листопада — 4 077;
  • 24 листопада — 3 404;
  • 25 листопада — 3 208;
  • 26 листопада — 3 305;
  • 27 листопада — 3 456;
  • 28 листопада — 2 082.

Протягом минулої доби, як розповідають у МОЗ, медики зробили 32 694 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

  • методом ПЛР — 13 364;
  • методом ІФА — 1 795;
  • експрес-тести на антиген — 17 535.

Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська та Донецька області, а також Київ:

  • Дніпропетровська область — 473 випадки;
  • Донецька область — 457 випадків;
  • Київ — 431 випадок;
  • Миколаївська область — 401 випадок;
  • Вінницька область — 373 випадки.

За весь час пандемії коронавірусної інфекції в Україні:

  • захворіло — 3 427 827 осіб;
  • одужало — 2 920 714 осіб;
  • летальні випадки — 85 414;
  • зроблено ПЛР-тестів — 15 832 613.

Минулої доби в Україні зроблено 93 970 щеплень від коронавірусу. Першу дозу препарату отримали 31 069 осіб, пройшли повний курс вакцинації — 62 901.

В Україні за добу від COVID-19 померло 297 осіб
Статистика коронавірусу за 29 листопада
Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чому кампанія на підтримку щеплень не дає переконливих результатів в Україні.

Також ВООЗ у своєму пресрелізі пояснювала, у яких людей підвищений ризик заразитися новим штамом "Омікроном". За даними фахівців, пацієнти, які перехворіли на коронавірус, ризикують частіше заражатися черговою мутацією COVID-19, ніж іншими штамами.