Статистика коронавірусу станом на 29 листопада: 5 804 нових випадків COVID-19, 2 082 госпіталізації

Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 297 українців.

В Україні за минулу добу зафіксовано 5 804 нових випадків зараження COVID-19. Свіжу статистику захворюваності публікує пресслужба МОЗ.

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Протягом минулого дня з коронавірусом або підозрою на зараження госпіталізували 2 082 особи, а жертвами COVID-19 стали 297 осіб.

За даними МОЗ, інфекцією за добу також заразилися 530 дітей і 72 медичні працівники.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 5 804 особи;

одужало — 10 477 осіб;

летальні випадки — 297;

госпіталізації — 2 082.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

22 листопада — 2 055;

23 листопада — 4 077;

24 листопада — 3 404;

25 листопада — 3 208;

26 листопада — 3 305;

27 листопада — 3 456;

28 листопада — 2 082.

Протягом минулої доби, як розповідають у МОЗ, медики зробили 32 694 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 13 364;

методом ІФА — 1 795;

експрес-тести на антиген — 17 535.

Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська та Донецька області, а також Київ:

Дніпропетровська область — 473 випадки;

Донецька область — 457 випадків;

Київ — 431 випадок;

Миколаївська область — 401 випадок;

Вінницька область — 373 випадки.

За весь час пандемії коронавірусної інфекції в Україні:

захворіло — 3 427 827 осіб;

одужало — 2 920 714 осіб;

летальні випадки — 85 414;

зроблено ПЛР-тестів — 15 832 613.

Минулої доби в Україні зроблено 93 970 щеплень від коронавірусу. Першу дозу препарату отримали 31 069 осіб, пройшли повний курс вакцинації — 62 901.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 29 листопада Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чому кампанія на підтримку щеплень не дає переконливих результатів в Україні.

Також ВООЗ у своєму пресрелізі пояснювала, у яких людей підвищений ризик заразитися новим штамом "Омікроном". За даними фахівців, пацієнти, які перехворіли на коронавірус, ризикують частіше заражатися черговою мутацією COVID-19, ніж іншими штамами.