Статистика коронавірусу станом на 29 листопада: 5 804 нових випадків COVID-19, 2 082 госпіталізації
Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 297 українців.
В Україні за минулу добу зафіксовано 5 804 нових випадків зараження COVID-19. Свіжу статистику захворюваності публікує пресслужба МОЗ.
Протягом минулого дня з коронавірусом або підозрою на зараження госпіталізували 2 082 особи, а жертвами COVID-19 стали 297 осіб.
За даними МОЗ, інфекцією за добу також заразилися 530 дітей і 72 медичні працівники.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 5 804 особи;
- одужало — 10 477 осіб;
- летальні випадки — 297;
- госпіталізації — 2 082.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 22 листопада — 2 055;
- 23 листопада — 4 077;
- 24 листопада — 3 404;
- 25 листопада — 3 208;
- 26 листопада — 3 305;
- 27 листопада — 3 456;
- 28 листопада — 2 082.
Протягом минулої доби, як розповідають у МОЗ, медики зробили 32 694 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:
- методом ПЛР — 13 364;
- методом ІФА — 1 795;
- експрес-тести на антиген — 17 535.
Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська та Донецька області, а також Київ:
- Дніпропетровська область — 473 випадки;
- Донецька область — 457 випадків;
- Київ — 431 випадок;
- Миколаївська область — 401 випадок;
- Вінницька область — 373 випадки.
За весь час пандемії коронавірусної інфекції в Україні:
- захворіло — 3 427 827 осіб;
- одужало — 2 920 714 осіб;
- летальні випадки — 85 414;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 832 613.
Минулої доби в Україні зроблено 93 970 щеплень від коронавірусу. Першу дозу препарату отримали 31 069 осіб, пройшли повний курс вакцинації — 62 901.
Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чому кампанія на підтримку щеплень не дає переконливих результатів в Україні.
Також ВООЗ у своєму пресрелізі пояснювала, у яких людей підвищений ризик заразитися новим штамом "Омікроном". За даними фахівців, пацієнти, які перехворіли на коронавірус, ризикують частіше заражатися черговою мутацією COVID-19, ніж іншими штамами.