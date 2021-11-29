Статистика коронавируса на 29 ноября: 5804 новых случая COVID-19, 2082 госпитализации

Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 297 украинцев.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5804 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику заболеваемости публикует пресс-служба Минздрава.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В течение минувшего дня с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 2082 человека, а жертвами COVID-19 стали 297 человек.

По данным Минздрава, инфекцией за сутки также заразились 530 детей и 72 медицинских работника.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 5804 человека;

выздоровело — 10477 человек;

летальные случаи — 297;

госпитализации — 2082.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

22 ноября — 2055;

23 ноября — 4077;

24 ноября — 3404;

25 ноября — 3208;

26 ноября — 3305;

27 ноября — 3456;

28 ноября — 2082.

В течение минувших суток, как рассказывают в Минздраве, медики сделали 32694 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 13364;

методом ИФА — 1795;

экспресс-тесты на антиген — 17535.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 стали Днепропетровская и Донецкая области, а также Киев:

Днепропетровская область — 473 случая;

Донецкая область — 457 случаев;

Киев — 431 случай;

Николаевская область — 401 случай;

Винницкая область — 373 случая.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине:

заболело — 3 427 827 человек;

выздоровело — 2 920 714 человек;

летальные случаи — 85 414;

сделано ПЦР-тестов — 15 832 613.

За прошлые сутки в Украине сделано 93970 прививок от коронавируса. Первую дозу препарата получили 31069 человек, прошли полный курс вакцинации — 62901.

[ + – ] Статистика коронавируса за 29 ноября Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему кампания в поддержку прививок не дает убедительных результатов в Украине.

Также ВОЗ в своем пресс-релизе объясняла, у каких людей повышенный риск заразиться новым штаммом "Омикроном". По данным специалистов, переболевшие коронавирусом пациенты рискуют чаще заражаться очередной мутацией COVID-19, чем другими штаммами.