Статистика коронавируса на 29 ноября: 5804 новых случая COVID-19, 2082 госпитализации
Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 297 украинцев.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5804 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику заболеваемости публикует пресс-служба Минздрава.
В течение минувшего дня с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 2082 человека, а жертвами COVID-19 стали 297 человек.
По данным Минздрава, инфекцией за сутки также заразились 530 детей и 72 медицинских работника.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 5804 человека;
- выздоровело — 10477 человек;
- летальные случаи — 297;
- госпитализации — 2082.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 22 ноября — 2055;
- 23 ноября — 4077;
- 24 ноября — 3404;
- 25 ноября — 3208;
- 26 ноября — 3305;
- 27 ноября — 3456;
- 28 ноября — 2082.
В течение минувших суток, как рассказывают в Минздраве, медики сделали 32694 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:
- методом ПЦР — 13364;
- методом ИФА — 1795;
- экспресс-тесты на антиген — 17535.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 стали Днепропетровская и Донецкая области, а также Киев:
- Днепропетровская область — 473 случая;
- Донецкая область — 457 случаев;
- Киев — 431 случай;
- Николаевская область — 401 случай;
- Винницкая область — 373 случая.
За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине:
- заболело — 3 427 827 человек;
- выздоровело — 2 920 714 человек;
- летальные случаи — 85 414;
- сделано ПЦР-тестов — 15 832 613.
За прошлые сутки в Украине сделано 93970 прививок от коронавируса. Первую дозу препарата получили 31069 человек, прошли полный курс вакцинации — 62901.
Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему кампания в поддержку прививок не дает убедительных результатов в Украине.
Также ВОЗ в своем пресс-релизе объясняла, у каких людей повышенный риск заразиться новым штаммом "Омикроном". По данным специалистов, переболевшие коронавирусом пациенты рискуют чаще заражаться очередной мутацией COVID-19, чем другими штаммами.