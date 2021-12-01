Статистика коронавірусу на 1 грудня: 11 960 нових випадків COVID-19, 3629 госпіталізацій
За один день від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померло 557 українців.
В Україні за минулу добу коронавірусом заразилися 11 960 людей. Свіжу статистику щодо захворюваності опублікувала пресслужба МОЗ.
За даними міністерства, з коронавірусною інфекцією чи підозрою на зараження за день госпіталізували 3629 пацієнтів, а жертвами COVID-19 стали 557 осіб.
Протягом минулої доби коронавірус також діагностували в 1088 дітей і 207 медичних працівників.
В Україні за минулий день:
- захворіло – 11 960 осіб;
- одужало — 26 160 осіб;
- летальні випадки — 557;
- госпіталізації — 3629.
Статистика госпіталізацій в Україні за тиждень:
- 24 листопада — 3404;
- 25 листопада — 3208;
- 26 листопада — 3305;
- 27 листопада — 3456;
- 28 листопада — 2082;.
- 29 листопада — 1749;
- 30 листопада — 3629.
Медпрацівники протягом доби зробили 103 312 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР — 48 076;
- методом ІФА — 9565;
- експрес-тести на антиген до вірусу — 45 671.
У МОЗ зазначили, що лідерами з нових випадків захворюваності за добу стали Київ, Полтавська та Запорізька області:
- Київ — 1592 випадки;
- Полтавська область – 905 випадків;
- Запорізька область – 670 випадків;
- Київська область — 704 випадки;
- Донецька область – 666 випадків.
Із першого дня пандемії коронавірусу в Україні:
- захворіло — 3 450 341 людина;
- одужало — 2 972 192 особи;
- летальні випадки — 86 532;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 917 165.
Пресслужба МОЗ також повідомила, що протягом минулої доби зробили 233 471 щеплення від коронавірусної інфекції. Першу дозу препарату отримали 76 979 осіб, а повний курс імунізації пройшли 156 492 пацієнти.
Раніше Віктор Ляшко спрогнозував терміни нової хвилі коронавірусу в Україні. За словами голови МОЗ, зростання захворюваності COVID-19 очікується наприкінці зими – на початку весни 2022 року, проте ситуацію можуть посилити нові мутації коронавірусної інфекції.
Також Фокус у своїй статті розбирався, що діти знають про коронавірус і як юні українці переживають пандемію COVID-19.