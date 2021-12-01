Статистика коронавірусу на 1 грудня: 11 960 нових випадків COVID-19, 3629 госпіталізацій

За один день від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померло 557 українців.

В Україні за минулу добу коронавірусом заразилися 11 960 людей. Свіжу статистику щодо захворюваності опублікувала пресслужба МОЗ.

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За даними міністерства, з коронавірусною інфекцією чи підозрою на зараження за день госпіталізували 3629 пацієнтів, а жертвами COVID-19 стали 557 осіб.

Протягом минулої доби коронавірус також діагностували в 1088 дітей і 207 медичних працівників.

В Україні за минулий день:

захворіло – 11 960 осіб;

одужало — 26 160 осіб;

летальні випадки — 557;

госпіталізації — 3629.

Статистика госпіталізацій в Україні за тиждень:

24 листопада — 3404;

25 листопада — 3208;

26 листопада — 3305;

27 листопада — 3456;

28 листопада — 2082;.

29 листопада — 1749;

30 листопада — 3629.

Медпрацівники протягом доби зробили 103 312 тестів на коронавірус:

методом ПЛР — 48 076;

методом ІФА — 9565;

експрес-тести на антиген до вірусу — 45 671.

У МОЗ зазначили, що лідерами з нових випадків захворюваності за добу стали Київ, Полтавська та Запорізька області:

Київ — 1592 випадки;

Полтавська область – 905 випадків;

Запорізька область – 670 випадків;

Київська область — 704 випадки;

Донецька область – 666 випадків.

Із першого дня пандемії коронавірусу в Україні:

захворіло — 3 450 341 людина;

одужало — 2 972 192 особи;

летальні випадки — 86 532;

зроблено ПЛР-тестів — 15 917 165.

Пресслужба МОЗ також повідомила, що протягом минулої доби зробили 233 471 щеплення від коронавірусної інфекції. Першу дозу препарату отримали 76 979 осіб, а повний курс імунізації пройшли 156 492 пацієнти.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 1 грудня Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Віктор Ляшко спрогнозував терміни нової хвилі коронавірусу в Україні. За словами голови МОЗ, зростання захворюваності COVID-19 очікується наприкінці зими – на початку весни 2022 року, проте ситуацію можуть посилити нові мутації коронавірусної інфекції.

Також Фокус у своїй статті розбирався, що діти знають про коронавірус і як юні українці переживають пандемію COVID-19.