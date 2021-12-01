Статистика коронавируса на 1 декабря: 11960 новых случаев COVID-19, 3629 госпитализаций

За один день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 557 украинцев.

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 11960 человек. Свежую статистику по заболеваемости опубликовала пресс-служба Минздрава.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным министерства, с коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение за день госпитализировали 3629 пациентов, а жертвами COVID-19 стали 557 человек.

В течение минувших суток коронавирус также диагностировали у 1088 детей и 207 медицинских работников.

В Украине за прошлый день:

заболело — 11960 человек;

выздоровело — 26160 человек;

летальные случаи — 557;

госпитализации — 3629.

Статистика госпитализаций в Украине за неделю:

24 ноября — 3404;

25 ноября — 3208;

26 ноября — 3305;

27 ноября — 3456;

28 ноября — 2082;.

29 ноября — 1749;

30 ноября — 3629.

Медработники в течение суток сделали 103 312 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 48 076;

методом ИФА — 9 565;

экспресс-тесты на антиген к вирусу — 45 671.

В Минздраве отметили, что лидерами по новым случаям заболеваемости за сутки стали Киев, Полтавская и Запорожская области:

Киев — 1592 случая;

Полтавская область — 905 случаев;

Запорожская область — 670 случаев;

Киевская область — 704 случая;

Донецкая область — 666 случаев.

С первого дня пандемии коронавируса в Украине:

заболело — 3 450 341 человек;

выздоровело — 2 972 192 человека;

летальные случаи — 86 532;

сделано ПЦР-тестов — 15 917 165.

Пресс-служба Минздрава также сообщила, что в течение минувших суток сделали 233 471 прививку от коронавирусной инфекции. Первую дозу препарата получили 76979 человек, а полный курс иммунизации прошли 156492 пациента.

[ + – ] Статистика коронавируса за 1 декабря Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее Виктор Ляшко спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в Украине. По словам главы Минздрава, рост заболеваемости COVID-19 ожидается в конце зимы-начале весны 2022 года, однако ситуацию могут усугубить новые мутации коронавирусной инфекции.

Также Фокус в своей статье разбирался, что дети знают про коронавирус и как юные украинцы переживают пандемию COVID-19.