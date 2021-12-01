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Статистика коронавируса на 1 декабря: 11960 новых случаев COVID-19, 3629 госпитализаций

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За сутки в Украине от коронавируса умерли 557 человек
Коронавирус в Украине

За один день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 557 украинцев.

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 11960 человек. Свежую статистику по заболеваемости опубликовала пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, с коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение за день госпитализировали 3629 пациентов, а жертвами COVID-19 стали 557 человек.

В течение минувших суток коронавирус также диагностировали у 1088 детей и 207 медицинских работников.

В Украине за прошлый день:

  • заболело — 11960 человек;
  • выздоровело — 26160 человек;
  • летальные случаи — 557;
  • госпитализации — 3629.

Статистика госпитализаций в Украине за неделю:

  • 24 ноября — 3404;
  • 25 ноября — 3208;
  • 26 ноября — 3305;
  • 27 ноября — 3456;
  • 28 ноября — 2082;.
  • 29 ноября — 1749;
  • 30 ноября — 3629.

Медработники в течение суток сделали 103 312 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 48 076;
  • методом ИФА — 9 565;
  • экспресс-тесты на антиген к вирусу — 45 671.

В Минздраве отметили, что лидерами по новым случаям заболеваемости за сутки стали Киев, Полтавская и Запорожская области:

  • Киев — 1592 случая;
  • Полтавская область — 905 случаев;
  • Запорожская область — 670 случаев;
  • Киевская область — 704 случая;
  • Донецкая область — 666 случаев.

С первого дня пандемии коронавируса в Украине:

  • заболело — 3 450 341 человек;
  • выздоровело — 2 972 192 человека;
  • летальные случаи — 86 532;
  • сделано ПЦР-тестов — 15 917 165.

Пресс-служба Минздрава также сообщила, что в течение минувших суток сделали 233 471 прививку от коронавирусной инфекции. Первую дозу препарата получили 76979 человек, а полный курс иммунизации прошли 156492 пациента.

В Украине за день от коронавируса умерли 557 человек
Статистика коронавируса за 1 декабря
Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее Виктор Ляшко спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в Украине. По словам главы Минздрава, рост заболеваемости COVID-19 ожидается в конце зимы-начале весны 2022 года, однако ситуацию могут усугубить новые мутации коронавирусной инфекции.

Также Фокус в своей статье разбирался, что дети знают про коронавирус и как юные украинцы переживают пандемию COVID-19.