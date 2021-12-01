Статистика коронавируса на 1 декабря: 11960 новых случаев COVID-19, 3629 госпитализаций
За один день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 557 украинцев.
В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 11960 человек. Свежую статистику по заболеваемости опубликовала пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, с коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение за день госпитализировали 3629 пациентов, а жертвами COVID-19 стали 557 человек.
В течение минувших суток коронавирус также диагностировали у 1088 детей и 207 медицинских работников.
В Украине за прошлый день:
- заболело — 11960 человек;
- выздоровело — 26160 человек;
- летальные случаи — 557;
- госпитализации — 3629.
Статистика госпитализаций в Украине за неделю:
- 24 ноября — 3404;
- 25 ноября — 3208;
- 26 ноября — 3305;
- 27 ноября — 3456;
- 28 ноября — 2082;.
- 29 ноября — 1749;
- 30 ноября — 3629.
Медработники в течение суток сделали 103 312 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 48 076;
- методом ИФА — 9 565;
- экспресс-тесты на антиген к вирусу — 45 671.
В Минздраве отметили, что лидерами по новым случаям заболеваемости за сутки стали Киев, Полтавская и Запорожская области:
- Киев — 1592 случая;
- Полтавская область — 905 случаев;
- Запорожская область — 670 случаев;
- Киевская область — 704 случая;
- Донецкая область — 666 случаев.
С первого дня пандемии коронавируса в Украине:
- заболело — 3 450 341 человек;
- выздоровело — 2 972 192 человека;
- летальные случаи — 86 532;
- сделано ПЦР-тестов — 15 917 165.
Пресс-служба Минздрава также сообщила, что в течение минувших суток сделали 233 471 прививку от коронавирусной инфекции. Первую дозу препарата получили 76979 человек, а полный курс иммунизации прошли 156492 пациента.
Ранее Виктор Ляшко спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в Украине. По словам главы Минздрава, рост заболеваемости COVID-19 ожидается в конце зимы-начале весны 2022 года, однако ситуацию могут усугубить новые мутации коронавирусной инфекции.
Также Фокус в своей статье разбирался, что дети знают про коронавирус и как юные украинцы переживают пандемию COVID-19.