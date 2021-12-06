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У Києві сталася масштабна пожежа на ринку "Оболонь" (фото, відео)

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пожежа на ринку Оболонь
Фото: Скриншот

Власники магазинів кидалися в палаючі будівлі, намагаючись врятувати свої речі.

В Оболонському районі Києва біля станції метро "Героїв Дніпра" спалахнув ринок. Масштабна пожежа розпочалася о 23:43 в неділю 5 грудня. Повідомлення про пожежу на ринку "Оболонь" надійшло до центру Головного управління ДСНС м. Києва.

Повідомляється, що спалах відбувся в кількох торгових павільйонах, після чого вогонь швидко поширився на інші кіоски.

Пожежа на ринку Оболонь

На місце події оперативно прибули пожежники, яким вдалося врятувати 22 торгові точки, проте 8 павільйонів знищено вогнем повністю. Загалом вогнем було охоплено близько 200 кв. метрів. Пожежникам вдалося загасити пожежу до 00:03.

Пожежа на ринку Оболонь

Відомо, що до місця пожежі приїхали власники торгових павільйонів і намагалися врятувати свої речі прямо з приміщень, що горять. Торговці розібрали свої речі, які вдалося врятувати, із загальної купи, тоді як пожежники продовжували розбирати завали, щоб переконатися, що не залишилося вогнищ тління.

Пожежа на ринку Оболонь

Також повідомляється, що на місці події працювали 8 одиниць основної та спеціальної техніки та 35 пожежників. Причини виникнення пожежі з'ясовуються. Жертв і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в серпні в Оболонському районі Києва виникла масштабна пожежа в складських приміщеннях. Загалом вогнем було охоплено близько 1200 кв. метрів.

У травні горів ресторан "Кара-Кум", що на Позняках. Як стверджують свідки, пожежа виникла після того, як невідома людина закинула на територію ресторанного комплексу пляшку з горючою сумішшю.