У Києві сталася масштабна пожежа на ринку "Оболонь" (фото, відео)

Власники магазинів кидалися в палаючі будівлі, намагаючись врятувати свої речі.

В Оболонському районі Києва біля станції метро "Героїв Дніпра" спалахнув ринок. Масштабна пожежа розпочалася о 23:43 в неділю 5 грудня. Повідомлення про пожежу на ринку "Оболонь" надійшло до центру Головного управління ДСНС м. Києва.

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Повідомляється, що спалах відбувся в кількох торгових павільйонах, після чого вогонь швидко поширився на інші кіоски.

На місце події оперативно прибули пожежники, яким вдалося врятувати 22 торгові точки, проте 8 павільйонів знищено вогнем повністю. Загалом вогнем було охоплено близько 200 кв. метрів. Пожежникам вдалося загасити пожежу до 00:03.

Відомо, що до місця пожежі приїхали власники торгових павільйонів і намагалися врятувати свої речі прямо з приміщень, що горять. Торговці розібрали свої речі, які вдалося врятувати, із загальної купи, тоді як пожежники продовжували розбирати завали, щоб переконатися, що не залишилося вогнищ тління.

Також повідомляється, що на місці події працювали 8 одиниць основної та спеціальної техніки та 35 пожежників. Причини виникнення пожежі з'ясовуються. Жертв і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в серпні в Оболонському районі Києва виникла масштабна пожежа в складських приміщеннях. Загалом вогнем було охоплено близько 1200 кв. метрів.

У травні горів ресторан "Кара-Кум", що на Позняках. Як стверджують свідки, пожежа виникла після того, як невідома людина закинула на територію ресторанного комплексу пляшку з горючою сумішшю.