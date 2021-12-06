В Киеве произошел масштабный пожар на рынке "Оболонь" (фото, видео)

Владельцы магазинов бросались в горящие здания в попытке спасти свои вещи.

В Оболонском районе Киева у станции метро "Героев Днепра" загорелся рынок. Масштабный пожар начался в 23:43 в воскресенье 5 декабря. Сообщение о пожаре на рынке "Оболонь" поступило в центр Главного управления ГСЧС г. Киева.

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Сообщается что возгорание произошло в нескольких торговых павильонах, после чего огонь быстро распространился на другие киоски.

На место событие оперативно прибыли пожарные, которым удалось спасти 22 торговых точек, однако 8 павильонов уничтожено огнем полностью. В общей сложности огнем было охвачено около 200 кв. метров. Пожарником удалось потушить пожар к 00:03.

Известно, что к месту пожара приехали владельцы торговых павильонов и пытались спасти свои вещи прямо из горящих помещений. Торговцы разобрали свои вещи, которые удалось спасти, из общей кучи, в то время как пожарники продолжали разбирать завалы, дабы убедиться, что не осталось очагов тления.

Также сообщается, что на месте события работали 8 единиц основной и специальной техники и 35 пожарников. Причины возникновения пожара выясняются. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в августе в Оболонский районе Киева возник масштабный пожар в складских помещениях. В общей сложности огнем было охвачено около 1200 кв метров.

В мае горел ресторане "Кара-Кум" что на Позняках. Как утверждают свидетели, пожар возник после того, как неизвестный человек забросил на территорию ресторанного комплекса бутылку с горючей смесью.