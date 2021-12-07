Влада Києва купить 137 тролейбусів і 50 вагонів метро за кредитні €100 млн у ЄС

Європейський інвестбанк надасть кредит на 15 років, з 3-річним пільговим періодом і граничною процентною ставкою 1,85% річних.

До кінця 2021 року КМДА планує придбати 137 нових тролейбусів і 50 вагонів метро. Чиновники розраховують на кредит Європейського інвестиційного банку в межах 100 млн євро для фонду міського бюджету. 7 грудня було затверджено відповідне рішення, про що повідомляється на офіційному сайті міської адміністрації.

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Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час засідання повідомив, що сума зовнішнього кредиту становитиме до 100 млн євро та що ці кошти будуть витрачені на тролейбуси великої місткості.

За оцінками чиновників із КМДА, мешканцям столиці потрібні додаткові 65 тролейбусів завдовжки майже 12 м та ще 72 тролейбуси завдовжки приблизно 19 м та з низькою підлогою, щоб ними могли скористатися і люди з інвалідністю.

До того ж, пасажирів Святошинсько-Броварської лінії метрополітену незабаром обслуговуватимуть 50 нових вагонів з асинхронним тяговим приводом. Їхня вартість — у межах 50 млн євро.

За словами Поворозника, Європейський інвестбанк надасть кредит на 15 років із 3-річним пільговим періодом. Причому процентна ставка за кредитом має перевищити 1,85% річних.

Раніше Фокус повідомляв, що в 2021 році жителі України оформили мікропозики на рекордні 49 млрд грн. Обсяг кредитів за перші три квартали року становив понад 261 млн грн, при цьому загальна сума протермінованих кредитів за зазначений період досягла 15,6 млрд грн.