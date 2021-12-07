Власти Киева купят 137 троллейбусов и 50 вагонов метро за кредитные €100 млн у ЕС

Европейский инвестбанк предоставит кредит на 15 лет, с 3-летним льготным периодом и предельной процентной ставкой 1,85% годовых.

До конца 2021 года КГГА планирует приобрести 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро. Чиновники рассчитывают на кредит Европейского инвестиционного банка в пределах 100 млн евро для фонда городского бюджета. 7 декабря было утверждено соответствующее решение, о чем сообщается на официальном сайте городской администрации.

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Первый замглавы КГГА Николай Поворозник во время заседания сообщил, что сумма внешнего кредита составит до 100 млн евро и что эти средства будут потрачены на троллейбусы большой вместительности.

По оценкам чиновников из КГГА, жителям столицы нужны дополнительные 65 троллейбусов длиной почти 12 м и еще 72 троллейбуса длиной около 19 м и с низким полом, чтобы им могли воспользоваться и люди с инвалидностью.

К тому же, пассажиров Святошинско-Броварской линии метрополитена в скором времени будут обслуживать 50 новых вагонов с асинхронным тяговым приводом. Их стоимость — в пределах 50 млн. евро.

По словам Поворозника, Европейский инвестбанк предоставит кредит на 15 лет, с 3-летним льготным периодом. Причем процентная ставка по кредиту не должна превысить 1,85% годовых.

Ранее Фокус сообщал, что в 2021 году жители Украины оформили микрозаймы на рекордные 49 млрд грн. Объем кредитов за первые три квартала года составил более 261 млн грн, при этом общая сумма просроченных кредитов за означенный период достигла 15,6 млрд грн.