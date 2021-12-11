Погода на вихідні: дощ, сніг, ожеледь

11 та 12 грудня в Україні має бути ще відносно тепла погода, очікуються дощі. Похолодання синоптики обіцяють уже із понеділка.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на більшій частині території України на вихідних буде тепла, але дощова погода. На заході країни буде низька видимість через тумани. Вже з понеділка, 13 грудня, погода погіршиться і стане холоднішою.

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За даними синоптиків, у суботу та неділю, по всій Україні, крім східної її частини очікуються дощі, а на заході країни – мокрий сніг. У неділю на Прикарпатті снігопад посилиться, а в Карпатах цього ж дня буде сильний снігопад.

Сьогодні вночі на заході синоптики прогнозують тумани та ожеледицю на дорогах. Також, за прогнозами, 12 грудня у всіх областях, крім західних, можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Фото: укргідрометцентр

Що стосується температури повітря, то вона буде в межах від -2 до +4 і вдень та вночі на заході країни. У Карпатах вона опуститься до -1…-5. В усіх інших областях очікується від 2 до 9 градусів тепла. Крім півдня України, де температура підвищиться до +12.

Фото: укргідрометцентр

У понеділок, 13 грудня, температура знизиться на всій території України. Особливо холодно буде на заході та сході: — 1…+1. На півночі та в центрі повітря прогріється до +2…+4. На півдні буде тепло – +5…+8. На всій території країни очікуються опади у вигляді дощу, а на заході у вигляді снігу та мокрого снігу.

Фото: укргідрометцентр

Нагадуємо, що клімат планети змінюється дуже швидко. За прогнозами експертів, теплові хвилі "Люцифер" щороку підігріватимуть Європу до +50.

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