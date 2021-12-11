Погода на выходные: дождь, снег, гололед

11 и 12 декабря в Украине должна быть еще относительно теплая погода, ожидаются дожди. Похолодание синоптики обещают уже с понедельника.

Как сообщает Укргидрометцентр, на большей части территории Украины на выходных будет теплая, но дождливая погода. На западе страны будет низкая видимость из-за туманов. Уже с понедельника, 13 декабря, погода ухудшится и станет холоднее.

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По данным синоптиков, в субботу и воскресенье, по всей Украине, кроме восточной ее части ожидаются дожди, а на западе страны – мокрый снег. В воскресенье в Прикарпатье снегопад усилится, а в Карпатах в этот же день будет очень сильный снегопад.

Сегодня ночью на западе синоптики прогнозируют туманы и гололед на дорогах. Также по прогнозам, 12 декабря во всех областях, кроме западных, возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Фото: укргидрометцентр

Что касается температуры воздуха, то она будет в пределах от -2 до +4 и днем и ночью на западе страны. В Карпатах она опустится до -1…-5. Во всех остальных областях ожидается от 2 до 9 градусов тепла. За исключением юга Украины, где температура повысится до +12.

Фото: укргидрометцентр

В понедельник, 13 декабря, температура снизится по всей территории Украины. Особенно холодно будет на западе и востоке: — 1…+1. На севере и в центре воздух прогреется до +2 … +4. На юге будет тепло — +5…+8. По всей территории страны ожидаются осадки в виде дождя, а на западе в виде снега и мокрого снега.

Фото: укргидрометцентр

Напоминаем, что климат на планете изменяется очень быстро. По прогнозам экспертов, тепловые волны "Люцифер" ежегодно будут подогревать Европу до +50.

Фокус также писал о том, ждет ли Украину топливный кризис из-за экстремальных холодов этой зимой.