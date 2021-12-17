На кордоні з Польщею утворилися кілометрові черги з вантажівок (відео)

Влада Польщі посилила обмеження на в'їзд до країни, зобов'язавши водіїв показувати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 24 години до перетину кордону.

На автомобільних пунктах пропуску України з Польщею через посилення польською стороною карантинних обмежень скупчилося понад 500 вантажівок. Транспортний колапс тут спостерігається вже дві доби, повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа-Масі Найєм на своїй сторінці в Facebook.

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"У ніч з 14 на 15 грудня уряд Польщі посилив карантинні обмеження. Тепер для в'їзду на територію Польщі водії вантажного транспорту повинні пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 24 години", — написав заступник міністра.

Відповідно до нових правил, особи, які в'їжджають до Польщі з-поза меж Європейського Союзу (у тому числі з України), при перетині кордону мають надати результати негативного діагностичного тесту на SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону. При цьому вимога щодо тесту стосується навіть повністю вакцинованих людей.

Тож біля КПП вишикувалися величезні черги завдовжки кілька кілометрів, оскільки про рішення не попередили водіїв і вони дізналися про нього в останні хвилини.

Деякі далекобійники розповіли журналістам, що вже третю добу чекають можливості потрапити до Польщі. А через те, що поляки вимагають тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 24 години, під час очікування в черзі зроблений заздалегідь тест втратить свою чинність, тому його доводиться робити на місці.

За інформацією Найєма, на пунктах пропуску Ягодин транспортний потік зменшився на 400%, у Краковці завернули 70% усього вантажного транспорту.

[ + – ] Польща посилила вимоги для перетину кордону

Водночас Волинська держадміністрація, облрада та українські працівники прикордонної й митної служби оперативно відреагували на ситуацію й організували допомогу перевізникам. На пунктах пропуску почала роботу державна і приватні лабораторії для проведення ПЛР-тестування. Також прикордонна та митні служби посилили в’їзний напрям, збільшили кількість інспекторів, які пришвидшили митне оформлення.

Раніше Фокус писав, що Польща відправила на кордон із Білоруссю 25 нових броньовиків Wirus 4x4.