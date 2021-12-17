На границе с Польшей образовались километровые очереди из грузовиков (видео)

Власти Польши усилили ограничения на въезд в страну, обязав водителей показывать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 24 часа до пересечения границы.

На автомобильных пунктах пропуска Украины с Польшей из-за усиления польской стороной карантинных ограничений скопилось более 500 грузовиков. Транспортный коллапс здесь наблюдается уже двое суток, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа-Маси Найем на своей странице в Facebook.

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"В ночь с 14 на 15 декабря правительство Польши усилило карантинные ограничения. Теперь для въезда на территорию Польши водители грузового транспорта должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем через 24 часа", — написал замминистра.

Согласно новым правилам, лица, въезжающие в Польшу из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины), при пересечении границы должны предоставить результаты негативного диагностического теста на SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не раньше чем за 24 часа до пересечения границы. При этом требование относительно теста касается даже полностью вакцинированных людей.

В связи с этим у КПП выстроились огромные очереди протяженностью в несколько километров, поскольку о решении не предупредили водителей и они узнали о нем в последние минуты.

Некоторые дальнобойщики рассказали журналистам, что уже третьи сутки ждут возможности попасть в Польшу. А так как поляки требуют тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 24 часа, во время ожидания в очереди сделанный заранее тест потеряет свою силу, поэтому его приходится делать на месте.

По информации Найема, на пунктах пропуска Ягодин транспортный поток снизился на 400%, в Краковце завернули 70% всего грузового транспорта.

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В то же время Волынская госадминистрация, облсовет и украинские работники пограничной и таможенной службы оперативно отреагировали на ситуацию и организовали помощь перевозчикам. На пунктах пропуска начала работу государственная и частные лаборатории для проведения ПЦР-тестирования. Также пограничная и таможенные службы усилили въездное направление, увеличили количество инспекторов, которые ускорили таможенное оформление.

Ранее Фокус писал, что Польша отправила на границу с Беларусью 25 новых броневиков Wirus 4x4.