Україна з початку року витратила на боротьбу з COVID-19 35 млрд грн, – Мінфін (інфографіка)
Загалом цього року на боротьбу із хворобою передбачено 43,7 млрд гривень. Найбільше грошей було витрачено на вакцинацію населення – 17,8 млрд.
За 11 місяців 2021 року витрати з держбюджету на боротьбу з пандемією коронавірусу становили 34,7 млрд грн. При цьому передбачена сума становить 43,7 млрд гривень, повідомили на сайті Міністерства фінансів України.
Зокрема витрати становили:
- Оплату послуг екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з Covid-19 та послуг вакцинації населення від Covid-19 – 17,8 млрд грн; закупівля вакцин від Covid-19 – 9,8 млрд грн. Крім того, Україна безкоштовно отримала від міжнародних партнерів 11,2 млн доз вакцин;
- Виплати установам Національної академії медичних наук України за послуги госпіталізації пацієнтів з коронавірусом – 21,1 млн грн;
- Забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування – 584 млн грн;
- Соціальну підтримку населення за умов карантину – 2,9 млрд грн; виплату матеріального забезпечення у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності – 800 млн грн. Виплати допомоги з безробіття та часткового безробіття – 1,5 млрд грн;
- Боротьбу з Covid-19 у навчальних закладах – 18,3 млн грн.;
- Доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів та підрозділів цивільної оборони, поліцейським, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я – 0,8 млрд грн.
Заступник міністра фінансів Роман Єрмолічов сказав, що Мінфін продовжує працювати над фінансовим забезпеченням розвитку системи охорони здоров'я, зокрема для ефективного протистояння пандемії.
Тим часом, як повідомляв Фокус, Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік. Його підтримали 268 народних депутатів.
Фокус також писав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав боротьбу з пандемією головним пріоритетом Кабміну у 2021 році.