Україна з початку року витратила на боротьбу з COVID-19 35 млрд грн, – Мінфін (інфографіка)

Загалом цього року на боротьбу із хворобою передбачено 43,7 млрд гривень. Найбільше грошей було витрачено на вакцинацію населення – 17,8 млрд.

За 11 місяців 2021 року витрати з держбюджету на боротьбу з пандемією коронавірусу становили 34,7 млрд грн. При цьому передбачена сума становить 43,7 млрд гривень, повідомили на сайті Міністерства фінансів України.

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Зокрема витрати становили:

Оплату послуг екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з Covid-19 та послуг вакцинації населення від Covid-19 – 17,8 млрд грн; закупівля вакцин від Covid-19 – 9,8 млрд грн. Крім того, Україна безкоштовно отримала від міжнародних партнерів 11,2 млн доз вакцин;

Виплати установам Національної академії медичних наук України за послуги госпіталізації пацієнтів з коронавірусом – 21,1 млн грн;

Забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування – 584 млн грн;

Соціальну підтримку населення за умов карантину – 2,9 млрд грн; виплату матеріального забезпечення у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності – 800 млн грн. Виплати допомоги з безробіття та часткового безробіття – 1,5 млрд грн;

Боротьбу з Covid-19 у навчальних закладах – 18,3 млн грн.;

Доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів та підрозділів цивільної оборони, поліцейським, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я – 0,8 млрд грн.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмолічов сказав, що Мінфін продовжує працювати над фінансовим забезпеченням розвитку системи охорони здоров'я, зокрема для ефективного протистояння пандемії.

[ + – ] Витрати на боротьбу з пандемією

Тим часом, як повідомляв Фокус, Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік. Його підтримали 268 народних депутатів.

Фокус також писав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав боротьбу з пандемією головним пріоритетом Кабміну у 2021 році.