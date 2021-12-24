Школярка з Дніпра "накачала" губи косметичною олією та потрапила до лікарні (відео)

14-річна дівчина мріяла зробити губи, як у своїх однокласниць, але зекономила 3000 гривень на операцію в косметичному салоні.

У Дніпрі 14-річна школярка вирішила самостійно збільшити губи в домашніх умовах. Для цього вона скористалася "рецептом" із інтернету та зробила собі ін'єкцію з косметичної олії, йдеться в сюжеті ТСН.

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Дівчина Юлія розповіла, що мріяла мати пухкі губи, адже її однокласниці вже зробили подібні процедури в косметичних салонах. Але оскільки операція коштує 3000 гривень, дівчина вирішила заощадити та здійснити свою мрію в домашніх умовах. Вона знайшла в мережі опис способу збільшення губ і вколола собі косметичну олію для обличчя. Проте внаслідок цієї процедури за годину після ін'єкції на обличчі з'явився набряк.

Побачивши це, батьки дівчину одразу відвезли до лікарні, де медики під загальним наркозом провели операцію з видалення сторонньої речовини. За словами хірургів, операція була складною, але нижню губу вдалося врятувати. Справа в тому, що укол косметичною олією призвів до закупорки судин, що у свою чергу могло призвести до некрозу тканин. Якби операцію не провели вчасно, губу довелося видалити.

"Це може спричинити некроз тканин і навіть втрату частини та навіть усієї губи. Тому що це препарати для обробки шкіри. А як вони поводяться в м'язах, у м'яких тканинах — це до кінця невідомо", — пояснив завідувач відділення щелепно-лицьової хірургії лікарні ім. Руднєва Тарас Погорелюк.

Дівчині зробили вже три операції. Вона приймає антибіотики та харчується через трубочку перетертою їжею. А ще Юлія тепер мріє про інше, щоб її губа зменшилася. За її словами, вона більше ніколи не стане експериментувати зі своїм тілом і щаслива від того, що не додумалася вколоти собі верхню губу.

Раніше повідомлялося, що 33-річний француз Ентоні Лоффредо вирішив стати схожим на позаземну істоту. Для цього він пішов на кілька оригінальних операцій — видалив крила носа та верхню губу, розрізав язик надвоє, а також ампутував собі два здорові пальці.