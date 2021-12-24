Школьница из Днепра "накачала" губы косметическим маслом и попала в больницу (видео)

14-летняя девушка мечтала сделать губы, как у своих одноклассниц, но сэкономила 3000 гривен на операцию в косметическом салоне.

В Днепре 14-летняя школьница решила самостоятельно увеличить губы в домашних условиях. Для этого она воспользовалась "рецептом" из Интернета и сделала себе инъекцию из косметического масла, говорится в сюжете ТСН.

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Девушка Юлия рассказала, что мечтала иметь пухлые губы, ведь ее одноклассницы уже проделали с собой подобные процедуры в косметических салонах. Но так как операция стоит 3000 гривен, девушка решила сэкономить и осуществить свою мечту в домашних условиях. Она нашла в сети описание способа увеличения губ и вколола себе косметическое масло для лица. Однако в результате этой процедуры через час после инъекции на лице появился отек.

Увидев это, родители девушки сразу отвезли ее в больницу, где медики под общим наркозом провели операцию по удалении инородного вещества. По словам хирургов, операция была сложной, но нижнюю губу удалось спасти. Дело в том, что укол косметическим маслом привел к закупорке сосудов, что в свою очередь могло привести к некрозу тканей. Если бы операцию не провели вовремя, губу пришлось бы удалить.

"Это может повлечь за собой некроз тканей и даже потерю части и даже всей губы. Потому что эти препараты для обработки кожи. А как они себя ведут в мышцах, в мягких тканях – это до конца неизвестно", — пояснил заведующий отделением челюстно- лицевой хирургии больницы им. Руднева Тарас Погорелюк.

Девушке сделали уже три операции. Она принимает антибиотики и питается через трубочку перетертой пищей. А еще Юлия теперь мечтает о другом — чтобы ее губа уменьшилась. По ее словам, она больше никогда не станет экспериментировать со своим телом и счастлива от того, что не додумалась уколоть себе и верхнюю губу.

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