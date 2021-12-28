Майже в усій Україні пройде сніг. Рятувальники попередили про відключення світла через погоду

У частині регіонів країни очікуються сильні пориви вітру, завірюхи й ожеледиця. Шар снігового покриву може сягнути 20 см.

Удень у вівторок, 28 грудня, майже на всій території України пройде сніг, найхолодніше буде в східних областях, тоді як на півдні стовпчики термометрів піднімуться понад 0 градусів. Про це повідомив Український гідрометцентр.

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Так, на заході термометри покажуть від 0 до -5 градусів, упродовж дня в усіх областях регіону, окрім Закарпатської, випаде сніг.

На півночі країни денна температура повітря становитиме -4...-6, там також очікуються опади у вигляді снігу.

У східному регіоні очікується від -5 до -7 градусів, на Дніпропетровщині пройде мокрий сніг із дощем, у решті — сніг.

На півдні вдень температура повітря становитиме +2…+11 градусів, мокрий сніг, у Криму очікується дощ.

У Києві денна температура повітря становитиме -4...-6 градусів, синоптики прогнозують опади у вигляді снігу.

[ + – ] Майже в усій Україні пройде сніг

Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про те, що через циклон удень у центральних і східних областях опади будуть суттєвими, приріст снігового покриву очікується на рівні 10-20 см.

"В Україні, крім західних і північних областей, пориви 15-20 м/с, завірюхи, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", — заявили в ДСНС, додавши, що така погода може призвести до порушення руху транспорту та відключення електроенергії в населених пунктах.

Нагадаємо, нещодавно вчені розповіли, як глобальне потепління, яке відбулося кілька століть тому, заморозило Європу.

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