Почти по всей Украине пройдет снег. Спасатели предупредили об отключениях света из-за погоды

В части регионов страны ожидаются сильные порывы ветра, вьюги и гололед. Слой снежного покрова может достичь 20 см.

Днем во вторник, 28 декабря, почти на всей территории Украины пройдет снег, наиболее холодно будет в восточных областях, в то время как на юге столбики термометров поднимутся выше 0 градусов. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так, на западе термометры покажут от 0 до -5 градусов, на протяжении дня во всех областях региона, кроме Закарпатской, выпадет снег.

На севере страны дневная температура воздуха составит -4…-6, там также ожидаются осадки в виде снега.

В восточном регионе ожидается от -5 до -7 градусов, в Днепропетровской области пройдет мокрый снег с дождем, в остальных — снег.

На юге днем температура воздуха составит +2…+11 градусов, мокрый снег, в Крыму ожидается дождь.

В Киеве дневная температура воздуха составит -4…-6 градусов, синоптики прогнозируют осадки в виде снега.

[ + – ] Почти по всей Украине пройдет снег

Тем временем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о том, что из-за циклона днем в центральных и восточных областях осадки будут существенными, прирост снежного покрова ожидается на уровне 10-20 см.

"В Украине, кроме западных и северных областей, порывы 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый)", — заявили в ГСЧС, добавив, что такая погода может привести к нарушению движения транспорта и отключению электроэнергии в населенных пунктах.

Напомним, недавно ученые рассказали, как глобальное потепление, произошедшее несколько веков назад, заморозило Европу.

Также Фокус разбирался, ждет ли Украину топливный кризис этой зимой из-за возможных сильных морозов.