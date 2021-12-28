В Україні "червону" зону карантину залишають дві останні області: які обмеження залишаться

За даними Міністерства охорони здоров'я, з 30 грудня в країні залишаться лише області із "жовтим" рівнем карантину.

З 30 грудня Волинська та Запорізька області переходять у "жовту" зону карантину. Це останні "червоні" області України, таким чином, з четверга у всіх регіонах діятимуть карантинні заходи жовтого рівня епідемічної небезпеки. Відповідне рішення прийняте сьогодні, 28 грудня, під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей", — зазначив Немчінов.

Так, у Волинській області рівень госпіталізацій знизився з 34,9 на 100 тис. населення станом на 25 грудня до 32,1 станом на 27 грудня. У Запоріжській області рівень госпіталізацій знизився з 17,9 на 25 грудня до 17,0 на 27 грудня.

[ + – ] Рівень епідемічної небезпеки в регіонах

Обмеження "жовтої" зони

Нагадаємо, у межах "жовтого" рівня: заборонено проведення масових заходів за участю більш як 1 людина на 4 кв. м площі будівлі чи території, заповненість кінозалів та інших залів закладів культури не має становити понад 50% місць, заповненість спортзалів і фітнес-центрів дозволена не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів.

Зазначимо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Відповідно до них, відвідувати громадські заклади в "жовтій" зоні можуть тільки люди, вакциновані принаймні однією дозою COVID-вакцини та мають COVID-сертифікат або довідку про щеплення. Підійдуть також й інші ковідні документи — негативний тест на COVID-19, чинний 72 години, або сертифікат про одужання.

Працівники ресторанів, спортзалів, готелів також мають мати принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

Нагадаємо, минулої доби в Україні виявили 2 248 нових хворих на COVID-19, одужало — 4789 осіб, померли від наслідків хвороби — 134 людей, госпіталізовано – 944 особи.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили понад 28 млн щеплень проти COVID-19. Одну дозу вакцини отримали 14 605 033 людини, а обидві дози вакцини — 13 447 292.

Нагадаємо, сьогодні у Києві зафіксували перший випадок нового штаму "Омікрон".