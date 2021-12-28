Статистика коронавірусу на 28 грудня: 2248 нових випадків COVID-19 та 944 госпіталізації
Коронавірусна хвороба за добу забрала життя 134 людей. Лідером із нових випадків інфекції залишається Київ.
Минулої доби в Україні виявили 2 248 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився в 137 дітей і 19 медпрацівників. Про це у вівторок, 28 грудня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 944 особи, 134 пацієнти з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 2248 осіб;
- одужало — 4789 осіб;
- летальні випадки — 134;
- госпіталізовано – 944 особи.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 21 грудня — 2241;
- 22 грудня — 1691;
- 23 грудня — 1646;
- 24 грудня — 1689;
- 25 грудня — 1832;
- 26 грудня — 1053;
- 27 грудня — 944.
Протягом минулої доби українці зробили 30 386 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 12 853;
- методом ІФА — 1836;
- експрес-тести на антиген — 15 697.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ – 475 випадків;
- Одеська область – 189 випадків;
- Харківська область – 180 випадків;
- Черкаська область — 153 випадки;
- Донецька область – 149 випадків.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 649 236 осіб;
- одужало — 3 437 528 осіб;
- летальні випадки — 95 105;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 691 695.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 12 498 осіб;
- 2 дозою — 33 231 особа;
- додатковою дозою — 98;
- ревакцинаційною дозою — 197;
- всього – 157 728 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 14 605 033 осіб, а дві – 13 447 292. Бустерну дозу отримали 2 208 осіб, ревакцинаційну – 990. Усього зроблено 28 055 523 щеплень.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що локдаунів в Україні більше не буде, оскільки вакцинувалися вже понад 40% населення країни.
Раніше Фокус писав про те, як мешканка Чернівців встановила національний рекорд — жінка безперервно хворіла на COVID-19 протягом 7 місяців і 13 днів.