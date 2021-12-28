RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні Вакцинація від коронавірусу в Україні

Статистика коронавірусу на 28 грудня: 2248 нових випадків COVID-19 та 944 госпіталізації

194
коронавірус в Україні, випадки коронавірусу, статистика коронавірусу україна, вакцинація від коронавірусу в україні
Фото: РБК-Украина | В Україні підтвердилися майже 2,5 тисячі випадків коронавірусу за добу

Коронавірусна хвороба за добу забрала життя 134 людей. Лідером із нових випадків інфекції залишається Київ.

Минулої доби в Україні виявили 2 248 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився в 137 дітей і 19 медпрацівників. Про це у вівторок, 28 грудня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 944 особи, 134 пацієнти з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло – 2248 осіб;
  • одужало — 4789 осіб;
  • летальні випадки — 134;
  • госпіталізовано – 944 особи.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 21 грудня — 2241;
  • 22 грудня — 1691;
  • 23 грудня — 1646;
  • 24 грудня — 1689;
  • 25 грудня — 1832;
  • 26 грудня — 1053;
  • 27 грудня — 944.

Протягом минулої доби українці зробили 30 386 тестів на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 12 853;
  • методом ІФА — 1836;
  • експрес-тести на антиген — 15 697.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Київ – 475 випадків;
  • Одеська область – 189 випадків;
  • Харківська область – 180 випадків;
  • Черкаська область — 153 випадки;
  • Донецька область – 149 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 649 236 осіб;
  • одужало — 3 437 528 осіб;
  • летальні випадки — 95 105;
  • зроблено ПЛР-тестів — 16 691 695.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 12 498 осіб;
  • 2 дозою — 33 231 особа;
  • додатковою дозою — 98;
  • ревакцинаційною дозою — 197;
  • всього – 157 728 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 14 605 033 осіб, а дві – 13 447 292. Бустерну дозу отримали 2 208 осіб, ревакцинаційну – 990. Усього зроблено 28 055 523 щеплень.

коронавірус, статистика, ковід, вакцинація від коронавірусу україна
Статистика коронавірусу в Україні на 28 грудня

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що локдаунів в Україні більше не буде, оскільки вакцинувалися вже понад 40% населення країни.

Раніше Фокус писав про те, як мешканка Чернівців встановила національний рекорд — жінка безперервно хворіла на COVID-19 протягом 7 місяців і 13 днів.