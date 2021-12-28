Статистика коронавірусу на 28 грудня: 2248 нових випадків COVID-19 та 944 госпіталізації

Коронавірусна хвороба за добу забрала життя 134 людей. Лідером із нових випадків інфекції залишається Київ.

Минулої доби в Україні виявили 2 248 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився в 137 дітей і 19 медпрацівників. Про це у вівторок, 28 грудня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 944 особи, 134 пацієнти з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 2248 осіб;

одужало — 4789 осіб;

летальні випадки — 134;

госпіталізовано – 944 особи.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

21 грудня — 2241;

22 грудня — 1691;

23 грудня — 1646;

24 грудня — 1689;

25 грудня — 1832;

26 грудня — 1053;

27 грудня — 944.

Протягом минулої доби українці зробили 30 386 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 12 853;

методом ІФА — 1836;

експрес-тести на антиген — 15 697.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Київ – 475 випадків;

Одеська область – 189 випадків;

Харківська область – 180 випадків;

Черкаська область — 153 випадки;

Донецька область – 149 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 649 236 осіб;

одужало — 3 437 528 осіб;

летальні випадки — 95 105;

зроблено ПЛР-тестів — 16 691 695.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 12 498 осіб;

2 дозою — 33 231 особа;

додатковою дозою — 98;

ревакцинаційною дозою — 197;

всього – 157 728 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 14 605 033 осіб, а дві – 13 447 292. Бустерну дозу отримали 2 208 осіб, ревакцинаційну – 990. Усього зроблено 28 055 523 щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу в Україні на 28 грудня

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що локдаунів в Україні більше не буде, оскільки вакцинувалися вже понад 40% населення країни.

Раніше Фокус писав про те, як мешканка Чернівців встановила національний рекорд — жінка безперервно хворіла на COVID-19 протягом 7 місяців і 13 днів.