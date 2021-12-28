Статистика коронавируса на 28 декабря: 2248 новых случаев COVID-19 и 944 госпитализации
Коронавирусная болезнь за сутки забрала жизни 134 человек. Лидером по новым случаям инфекции остается Киев.
За минувшие сутки в Украине выявили 2 248 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 137 детей и 19 медработников. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 944 человек, 134 пациента с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 2 248 человек;
- выздоровело — 4 789 человек;
- летальные случаи — 134;
- госпитализировано — 944 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 21 декабря — 2 241;
- 22 декабря — 1 691;
- 23 декабря — 1 646;
- 24 декабря — 1 689;
- 25 декабря — 1 832;
- 26 декабря — 1 053;
- 27 декабря — 944.
В течение минувших суток украинцы сделали 30 386 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 12 853;
- методом ИФА — 1 836;
- экспресс-тесты на антиген — 15 697.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 475 случаев;
- Одесская область — 189 случаев;
- Харьковская область — 180 случаев;
- Черкасская область — 153 случая;
- Донецкая область — 149 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 649 236 человек;
- выздоровело — 3 437 528 человек;
- летальные случаи — 95 105;
- сделано ПЦР-тестов — 16 691 695.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 12 498 человек;
- 2 дозой — 33 231 человек;
- дополнительной дозой — 98;
- ревакцинационной дозой — 197;
- всего — 157 728 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 14 605 033 человек, а две — 13 447 292. Бустерную дозу получили 2 208 человек, ревакцинационную — 990. Всего сделано 28 055 523 прививок.
Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что локдаунов в Украине больше не будет, так как вакцинировались уже более 40% населения страны.
Ранее Фокус писал о том, как жительница Черновцов установила национальный рекорд — женщина беспрерывно болела COVID-19 в течение 7 месяцев и 13 дней.