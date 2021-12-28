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Статистика коронавируса на 28 декабря: 2248 новых случаев COVID-19 и 944 госпитализации

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Фото: РБК-Украина | В Украине подтвердились почти 2,5 тысяч случаев коронавируса за сутки

Коронавирусная болезнь за сутки забрала жизни 134 человек. Лидером по новым случаям инфекции остается Киев.

За минувшие сутки в Украине выявили 2 248 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 137 детей и 19 медработников. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 944 человек, 134 пациента с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 2 248 человек;
  • выздоровело — 4 789 человек;
  • летальные случаи — 134;
  • госпитализировано — 944 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 21 декабря — 2 241;
  • 22 декабря — 1 691;
  • 23 декабря — 1 646;
  • 24 декабря — 1 689;
  • 25 декабря — 1 832;
  • 26 декабря — 1 053;
  • 27 декабря — 944.

В течение минувших суток украинцы сделали 30 386 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 12 853;
  • методом ИФА — 1 836;
  • экспресс-тесты на антиген — 15 697.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Киев — 475 случаев;
  • Одесская область — 189 случаев;
  • Харьковская область — 180 случаев;
  • Черкасская область — 153 случая;
  • Донецкая область — 149 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 649 236 человек;
  • выздоровело — 3 437 528 человек;
  • летальные случаи — 95 105;
  • сделано ПЦР-тестов — 16 691 695.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 12 498 человек;
  • 2 дозой — 33 231 человек;
  • дополнительной дозой — 98;
  • ревакцинационной дозой — 197;
  • всего — 157 728 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 14 605 033 человек, а две — 13 447 292. Бустерную дозу получили 2 208 человек, ревакцинационную — 990. Всего сделано 28 055 523 прививок.

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Статистика коронавируса в Украине на 28 декабря

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что локдаунов в Украине больше не будет, так как вакцинировались уже более 40% населения страны.

Ранее Фокус писал о том, как жительница Черновцов установила национальный рекорд — женщина беспрерывно болела COVID-19 в течение 7 месяцев и 13 дней.