Статистика коронавируса на 28 декабря: 2248 новых случаев COVID-19 и 944 госпитализации

Коронавирусная болезнь за сутки забрала жизни 134 человек. Лидером по новым случаям инфекции остается Киев.

За минувшие сутки в Украине выявили 2 248 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 137 детей и 19 медработников. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 944 человек, 134 пациента с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 2 248 человек;

выздоровело — 4 789 человек;

летальные случаи — 134;

госпитализировано — 944 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

21 декабря — 2 241;

22 декабря — 1 691;

23 декабря — 1 646;

24 декабря — 1 689;

25 декабря — 1 832;

26 декабря — 1 053;

27 декабря — 944.

В течение минувших суток украинцы сделали 30 386 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 12 853;

методом ИФА — 1 836;

экспресс-тесты на антиген — 15 697.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Киев — 475 случаев;

Одесская область — 189 случаев;

Харьковская область — 180 случаев;

Черкасская область — 153 случая;

Донецкая область — 149 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 649 236 человек;

выздоровело — 3 437 528 человек;

летальные случаи — 95 105;

сделано ПЦР-тестов — 16 691 695.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 12 498 человек;

2 дозой — 33 231 человек;

дополнительной дозой — 98;

ревакцинационной дозой — 197;

всего — 157 728 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 14 605 033 человек, а две — 13 447 292. Бустерную дозу получили 2 208 человек, ревакцинационную — 990. Всего сделано 28 055 523 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса в Украине на 28 декабря

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что локдаунов в Украине больше не будет, так как вакцинировались уже более 40% населения страны.

Ранее Фокус писал о том, как жительница Черновцов установила национальный рекорд — женщина беспрерывно болела COVID-19 в течение 7 месяцев и 13 дней.