7 месяцев и 13 дней: украинка установила рекорд по продолжительности болезни COVID-19 (видео)

Юлия Драпата заразилась вирусом осенью прошлого года. Даже после исчезновения симптомов болезни у женщины были положительные ПЦР-тесты вплоть до июня 2021 года.

Жительница Черновцов Юлия Драпата установила национальный рекорд по коронавирусу — женщина беспрерывно болела в течение 7 месяцев и 13 дней. Об этом рассказала руководитель реестра рекордов Лана Ветрова.

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По ее словам, в Черновцах был зафиксирован уникальный случай с коронавирусной болезнью.

Юлия Драпата беспрерывно болела COVID-19 на протяжении 7 месяцев и 13 дней, из-за чего попала в Национальный реестр рекордов Украины.

Рекорд официально был зафиксирован в субботу, 18 декабря.

[ + – ] Юлия Драпата беспрерывно болела коронавирусом 7 месяцев и 13 дней

По данным ТСН, Юлия Дарата заразилась коронавирусом в ноябре 2020 года, а симптомы болезни у нее исчезли через несколько недель. Однако, ПЦР-тесты все равно показывали наличие вируса в организме.

По словам рекордсменки, о коронавирусной болезни она случайно узнала в Германии, куда прибыла на очередной курс химиотерапии. Женщина продолжает бороться с лимфомой.

"Температуры не было. Связалась с врачами, они сказали антибиотик не пить, потому что температуры нет, то есть просто наблюдать. Через две недели снова сдали тест – он и далее был положительный", — рассказывает Юлия Драпата, которую внесли в Национальный реестр рекордов.

На фоне коронавирусной болезни у нее появилась пневмония с 15% поражения легких. Уже в Черновицкой областной больнице Юлию Драпату лечили по стандартному протоколу, однако тест всегда был положительным.

В течение семи месяцев жительница Черновцов жила с коронавирусом в организме, хотя никаких симптомов уже не проявлялось. Местные медики не могли объяснить такую аномалию, однако утверждали, что Юлия Драпата не может быть переносчиком COVID-19.

Негативный ПЦР-тест женщина получила лишь в июне 2021 года. Уже сейчас специалисты предполагают, что такой феномен можно объяснить ослаблением иммунитета на фоне онкологического заболевания, с которым борется Юлия Драпата.

[ + – ] Юлия Драпата установила рекорд по продолжительности болезни COVID-19

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