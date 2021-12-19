7 месяцев и 13 дней: украинка установила рекорд по продолжительности болезни COVID-19 (видео)
Юлия Драпата заразилась вирусом осенью прошлого года. Даже после исчезновения симптомов болезни у женщины были положительные ПЦР-тесты вплоть до июня 2021 года.
Жительница Черновцов Юлия Драпата установила национальный рекорд по коронавирусу — женщина беспрерывно болела в течение 7 месяцев и 13 дней. Об этом рассказала руководитель реестра рекордов Лана Ветрова.
По ее словам, в Черновцах был зафиксирован уникальный случай с коронавирусной болезнью.
Юлия Драпата беспрерывно болела COVID-19 на протяжении 7 месяцев и 13 дней, из-за чего попала в Национальный реестр рекордов Украины.
Рекорд официально был зафиксирован в субботу, 18 декабря.
По данным ТСН, Юлия Дарата заразилась коронавирусом в ноябре 2020 года, а симптомы болезни у нее исчезли через несколько недель. Однако, ПЦР-тесты все равно показывали наличие вируса в организме.
По словам рекордсменки, о коронавирусной болезни она случайно узнала в Германии, куда прибыла на очередной курс химиотерапии. Женщина продолжает бороться с лимфомой.
"Температуры не было. Связалась с врачами, они сказали антибиотик не пить, потому что температуры нет, то есть просто наблюдать. Через две недели снова сдали тест – он и далее был положительный", — рассказывает Юлия Драпата, которую внесли в Национальный реестр рекордов.
На фоне коронавирусной болезни у нее появилась пневмония с 15% поражения легких. Уже в Черновицкой областной больнице Юлию Драпату лечили по стандартному протоколу, однако тест всегда был положительным.
В течение семи месяцев жительница Черновцов жила с коронавирусом в организме, хотя никаких симптомов уже не проявлялось. Местные медики не могли объяснить такую аномалию, однако утверждали, что Юлия Драпата не может быть переносчиком COVID-19.
Негативный ПЦР-тест женщина получила лишь в июне 2021 года. Уже сейчас специалисты предполагают, что такой феномен можно объяснить ослаблением иммунитета на фоне онкологического заболевания, с которым борется Юлия Драпата.
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