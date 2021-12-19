7 місяців та 13 днів: українка встановила рекорд з тривалості хвороби COVID-19 (відео)

Юлія Драпата заразилася вірусом восени минулого року. Навіть після зникнення симптомів хвороби у жінки були позитивні ПЛР-тести до червня 2021 року.

Жителька Чернівців Юлія Драпата встановила національний рекорд з коронавірусу — жінка безперервно хворіла протягом 7 місяців та 13 днів. Про це розповіла керівник реєстру рекордів Лана Вєтрова.

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За її словами, у Чернівцях було зафіксовано унікальний випадок із коронавірусною хворобою.

Юлія Драпата безперервно хворіла на COVID-19 протягом 7 місяців і 13 днів, через що потрапила до Національного реєстру рекордів України.

Рекорд офіційно було зафіксовано у суботу, 18 грудня.

[ + – ] Юлія Драпата безперервно хворіла на коронавірус 7 місяців і 13 днів

За даними ТСН, Юлія Дарата заразилася коронавірусом у листопаді 2020 року, а симптоми хвороби у неї зникли за кілька тижнів. Проте ПЛР-тести все одно показували наявність вірусу в організмі.

За словами рекордсменки, про коронавірусну хворобу вона випадково дізналася в Німеччині, куди прибула на черговий курс хіміотерапії. Жінка продовжує боротися із лімфомою.

"Температури не було. Зв'язалася з лікарями, вони сказали антибіотик не пити, бо температури немає, тобто просто спостерігати. Через два тижні знову здали тест – він і надалі був позитивний", — розповідає Юлія Драпата, яку внесли до Національного реєстру рекордів. .

На тлі коронавірусної хвороби у неї з'явилася пневмонія із 15% ураження легень. Вже у Чернівецькій обласній лікарні Юлію Драпату лікували за стандартним протоколом, проте тест завжди був позитивним.

Протягом семи місяців мешканка Чернівців жила з коронавірусом в організмі, хоча жодних симптомів уже не виявлялося. Місцеві медики не могли пояснити таку аномалію, проте стверджували, що Юлія Драпата не може бути переносником COVID-19.

Негативний ПЛР-тест жінка отримала лише у червні 2021 року. Вже зараз фахівці вважають, що такий феномен можна пояснити ослабленням імунітету на фоні онкологічного захворювання, з яким бореться Юлія Драпата.

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Зазначимо, що МОЗ розширив список професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.