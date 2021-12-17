Медиків додали до списку професій, для яких вакцинація є обов'язковою, — МОЗ
Згідно з документом, нещеплені працівники мають вакцинуватися протягом місяця. Інакше їх усунуть від роботи.
Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік професій, для яких щеплення проти коронавірусу є обов'язковим. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
У повідомленні йдеться, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусу обов'язкова вакцинація передбачена для працівників:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- закладів освіти — вищої післядипломної, професійно-технічної, загальної середньої. Зокрема спеціальних установ, дошкільної, позашкільної освіти,
- установ спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
До списку потрапили працівники місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних підприємств, оскільки вони, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, контактують з великою кількістю людей і тому перебувають у зоні підвищеного ризику інфікування.
Наказ набирає чинності через місяць з його опублікування. У разі відмови від вакцинації працівники цих організацій на період карантину будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.
Нагадаємо, що 9 грудня було доповнено перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу стала обов'язковою. Крім педагогів і чиновників, щепитися від коронавірусу зобов'язали і працівників центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств.
Українцям стала доступна додаткова доза вакцини COVID-19. Її рекомендують вводити людям з ослабленим імунітетом, особливо тим, хто переніс трансплантацію, хворий на рак, ВІЛ-інфікованим і тим, хто приймає гормональні ліки.