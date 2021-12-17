Медиків додали до списку професій, для яких вакцинація є обов'язковою, — МОЗ

Згідно з документом, нещеплені працівники мають вакцинуватися протягом місяця. Інакше їх усунуть від роботи.

Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік професій, для яких щеплення проти коронавірусу є обов'язковим. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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У повідомленні йдеться, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусу обов'язкова вакцинація передбачена для працівників:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів освіти — вищої післядипломної, професійно-технічної, загальної середньої. Зокрема спеціальних установ, дошкільної, позашкільної освіти,

установ спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності ;

; комунальних підприємств, установ та організацій.

До списку потрапили працівники місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних підприємств, оскільки вони, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, контактують з великою кількістю людей і тому перебувають у зоні підвищеного ризику інфікування.

Наказ набирає чинності через місяць з його опублікування. У разі відмови від вакцинації працівники цих організацій на період карантину будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.

Нагадаємо, що 9 грудня було доповнено перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу стала обов'язковою. Крім педагогів і чиновників, щепитися від коронавірусу зобов'язали і працівників центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств.

Українцям стала доступна додаткова доза вакцини COVID-19. Її рекомендують вводити людям з ослабленим імунітетом, особливо тим, хто переніс трансплантацію, хворий на рак, ВІЛ-інфікованим і тим, хто приймає гормональні ліки.