Медиков добавили в список профессий, для которых вакцинация обязательна, — Минздрав
Согласно документу, непривитые работники должны вакцинироваться в течение месяца. В противном случае их отстранят от работы.
Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против коронавируса является обязательной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В сообщении говорится, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавируса обязательная вакцинация предусмотрена для сотрудников:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- учреждений образования — высшего последипломного, профессионально-технического, общего среднего. В том числе специальных учреждений, дошкольного, внешкольного образования,
- учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности;
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
В список попали работники местного самоуправления, учреждений здравоохранения, а также коммунальных предприятий, поскольку они, по словам министра здравоохранения Виктор Ляшко, контактируют с большим количеством людей и поэтому находятся в зоне повышенного риска инфицирования.
Приказ вступает в силу через месяц с момента его опубликования. В случае отказа от вакцинации, сотрудники этих организаций на период карантина будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.
Напомним, что 9 декабря был дополнен список профессий, для которых вакцинация от коронавируса стала обязательной. Помимо педагогов и чиновников, прививаться от коронавируса обязали и работников центральных органов исполнительной власти и стратегических предприятий.
Украинцам стала доступна дополнительная доза вакцины от COVID-19. Ее рекомендуют вводить людям с ослабленным иммунитетом, в особенности тем, кто перенес трансплантацию, болен раком, ВИЧ-инфицированным и принимающим гормональные лекартства.