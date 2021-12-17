Медиков добавили в список профессий, для которых вакцинация обязательна, — Минздрав

Согласно документу, непривитые работники должны вакцинироваться в течение месяца. В противном случае их отстранят от работы.

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против коронавируса является обязательной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В сообщении говорится, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавируса обязательная вакцинация предусмотрена для сотрудников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений образования — высшего последипломного, профессионально-технического, общего среднего. В том числе специальных учреждений, дошкольного, внешкольного образования,

учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности;

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности ;

; коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

В список попали работники местного самоуправления, учреждений здравоохранения, а также коммунальных предприятий, поскольку они, по словам министра здравоохранения Виктор Ляшко, контактируют с большим количеством людей и поэтому находятся в зоне повышенного риска инфицирования.

Приказ вступает в силу через месяц с момента его опубликования. В случае отказа от вакцинации, сотрудники этих организаций на период карантина будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Напомним, что 9 декабря был дополнен список профессий, для которых вакцинация от коронавируса стала обязательной. Помимо педагогов и чиновников, прививаться от коронавируса обязали и работников центральных органов исполнительной власти и стратегических предприятий.

Украинцам стала доступна дополнительная доза вакцины от COVID-19. Ее рекомендуют вводить людям с ослабленным иммунитетом, в особенности тем, кто перенес трансплантацию, болен раком, ВИЧ-инфицированным и принимающим гормональные лекартства.