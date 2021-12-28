В Украине "красную" зону карантина покидают две последние области: какие ограничения останутся

По данным Министерства здравоохранения, с 30 декабря в стране останутся только области с "желтым" уровнем карантина.

С 30 декабря Волынская и Запорожская области переходят в "желтую" зону карантина. Это последние "красные" области Украины, таким образом с четверга во всех регионах будут действовать карантинные меры желтого уровня эпидемической опасности. Соответствующее решение принято сегодня, 28 декабря, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", — отметил Немчинов.

Так, в Волынской области уровень госпитализаций снизился с 34,9 на 100 тыс. населения по состоянию на 25 декабря до 32,1 на 27 декабря. В Запорожской области уровень госпитализаций снизился с 17,9 на 25 декабря до 17,0 на 27 декабря.

[ + – ] Уровень эпидемической опасности в регионах

Ограничение "желтой" зоны

Напомним, в пределах "желтого" уровня: запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории, заполненность кинозалов и других залов заведений культуры не должна составлять более 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров разрешена не более 1 человека на 10 кв. метров.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Согласно им, посещать общественные заведения в "желтой" зоне могут только люди, вакцинированные по крайней мере одной дозой COVID-вакцины и имеющие COVID-сертификат или справку о прививке. Подойдут также и другие ковидные документы – отрицательный тест на COVID-19, действующий 72 часа, или сертификат о выздоровлении.

Работники ресторанов, спортзалов, гостиниц также должны иметь по крайней мере одну прививку против коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 2 248 новых больных COVID-19, выздоровели — 4789 человек, умерли от последствий болезни — 134 человека, госпитализированы — 944 человека.

С начала кампании вакцинации в Украине сделали более 28 млн прививок против COVID-19. Одну дозу вакцины получили 14605033 человека, а обе дозы вакцины — 13447292.

Напомним, сегодня в Киеве зафиксировали первый случай нового штамма "Омикрон".