В Україні перед Новим роком зламався найповільніший поїзд (відео)

Дизель-поїзд виконував рейс з Черкас в Умань за сім годин, долаючи трохи більше ніж 230 кілометрів.

В Україні напередодні Нового року зламався найповільніший дизель-поїзд "Укрзалізниці". Про це повідомляє Укрінформ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Інформацію про скасування поїзда з технічних причин підтвердили на залізничному вокзалі Черкас.

Щойно повільний дизель-поїзд буде відновлено — "Укрзалізниця" відновить пасажирський рейс "Умань-Черкаси".

Окрім цього, інформацію про поломку найповільнішого поїзда також підтвердив голова департаменту з питань інфраструктури Черкаської ОДА Сергій Чубань.

Топ-чиновник запевнив, що до початку березня буде завершено електрифікацію залізничної колії від обласного центру до станції Шевченка, після чого всі поїзди повернуться у звичний графік руху.

За словами однієї з пасажирок, мешканцям Черкаської області було зручно користуватися послугами найповільнішого дизель-поїзда "Умань-Черкаси", який проїжджав майже через увесь регіон із заходу на схід. Жінка розповіла, що тричі на тиждень змушена їздити до обласного центру для проходження процедури гемодіалізу.

Дизель-поїзд №6355/6356 "Умань-Черкаси" вважається найповільнішим в Україні. З обласного центру до міста, куди щороку на Рош ха-Шана приїжджають хасиди, їде понад шість годин. Відстань у 234 кілометри з Умані до Черкас поїзд долає за сім годин і по дорозі робить 35 зупинок. Як приклад, дорога з обласного центру до міста паломництва хасидів автомобілем займає три години.

[ + – ] Найповільніший дизель-поїзд Умань-Черкаси

Раніше державна "Укрзалізниця" підрахувала, скільки українців зустріли Новий рік у пасажирських поїздах. За даними компанії, близько 10 тисяч людей довелося зустрічати рік Тигра у 86 поїздах. А ось 2021 рік у плацкартах та купе зустрічали вдвічі менше пасажирів – близько 5400 осіб.

Також "Укрзалізниця" повідомляла про запуск продажу квитків на пасажирські потяги через популярні месенджери. Чат-боти будуть також доступні в Apple Messages і Facebook Messenger, а куплені квитки в режимі онлайн можна додати до сервісу Apple Wallet або Google Pay, і пред'явити їх провіднику.