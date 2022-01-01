В Украине перед Новым годом сломался самый медленный поезд (видео)

Дизель-поезд выполнял рейс из Черкасс в Умань за семь часов, преодолевая чуть больше 230 километров.

В Украине накануне Нового года поломался самый медленный дизель-поезд "Укрзализныци". Об этом сообщает Укринформ.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Информацию об отмене поезда по техническим причинам подтвердили на железнодорожном вокзале Черкасс.

Как только медленный дизель-поезд будет восстановлен — "Укрзализныця" возобновит пассажирский рейс "Умань-Черкассы".

Помимо этого, информацию о поломке самого медленного поезда также подтвердил глава департамента по вопросам инфраструктуры Черкасской ОГА Сергей Чубань.

Топ-чиновник заверил, что к началу марта будет завершена электрификация железнодорожного пути от областного центра до станции Шевченко, после чего все поезда вернутся в привычный график движения.

По словам одной из пассажирок, жителям Черкасской области было удобно пользоваться услугами самого медленного дизель-поезда "Умань-Черкассы", который проезжал почти через весь регион с запада на восток. Женщина рассказала, что три раза в неделю вынуждена ездить в областной центр для прохождения процедуры гемодиализа.

Дизель-поезд №6355/6356 "Умань-Черкассы" считается самым медленным в Украине. Из областного центра в город, куда ежегодно на Рош ха-Шана пребывают хасиды, едет более шести часов. Расстояние в 234 километра из Умани в Черкассы поезд преодолевает за семь часов и по пути следования делает 35 остановок. В качестве примера, дорога из областного центра в город паломничества хасидов на автомобиле занимает три часа.

[ + – ] Самый медленный дизель-поезд Умань-Черкассы

Ранее государственная "Укрзализныця" подсчитала, сколько украинцев встретили Новый год в пассажирских поездах. По данным компании, около 10 тысячам человек пришлось встречать год Тигра в 86 поездах. А вот 2021 год в плацкартах и купе встречали вдвое меньше пассажиров — около 5400 человек.

Также "Укрзализныця" сообщала о запуске продажи билетов на пассажирские поезда через популярные мессенджеры. Чат-боты будут также доступны в Apple Messages и Facebook Messenger, а купленные билеты в режиме онлайн можно добавить в сервис Apple Wallet или Google Pay, и предъявить их проводнику.