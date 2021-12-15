"Укрзализныця" решила продавать билеты еще через два мессенджера

В компании утверждают, что купленные билеты можно будет добавить в Apple Wallet или Google Pay и позже показать документ проводнику.

"Укрзализныця" предоставила возможность покупать билеты на поезда и получать уведомления о рейсах с помощью новых двух чат-ботов. Как сообщается на официальном сайте, к двум существующим чатам в Viber и Telegram теперь добавились Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

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С помощью Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger клиенты смогут:

покупать билеты поезда Интерсити+ и все поезда дальнего следования;

возвращать приобретенные билеты в случае отказа от поездки;

видеть расписание рейсов и онлайн табло станций;

видеть платформу, на которую прибывает поезд.

Кроме того приобретенные билеты можно в один клик добавить в кошелек Apple Wallet или Google Pay, откуда его можно предъявить для проверки проводнику или стюарду. Также руководство компании заявило, что с 15 декабря начинается акция на возвращение 10% кэшбека за приобретенные через чат-бот билеты.

Как сообщил руководитель пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Перцовский в Украине всего несколько компаний наладили официальную поддержку клиентов Apple Messages для бизнеса, поэтому в этом направлении "Укрзализныця" стала практически первопроходцем.

"Что касается Facebook Messenger, то это уже привычный для наших пассажиров канал общения с "Укрзализныцей", но теперь он становится еще функциональнее, ведь можно прямо из Facebook заказать себе билет и ланчбокс в дорогу", — сказал Перцовский, отметив при этом, что этот шаг вполне логичен, поскольку в Украине около 15 млн человек пользуется Facebook Messenger.

Напомним, что "Укрзализныця" начала продавать билеты на все поезда, согласно новому графику, который вступил в силу с 12 декабря. В новом графике были добавлены 19 поездов, 7 из которых следуют в направлении Карпат, а 49 поездов были ускорены.

Также добавлены 2 новых поезда, которые будут следовать в Польшу по маршруту Львов — Перемышль. Поезда курсируют ежедневно 2 раза в сутки