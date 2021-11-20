"Укрзализныця" начала продавать билеты на поезда по новому графику: что изменилось

Предприятие запустило 19 новых маршрутов и на несколько часов ускорило движение еще полусотни поездов.

20 ноября "Укрзализныця" начала продавать билеты на все поезда, согласно новому графику, который вступает в силу с 12 декабря. Об этом пресс-служба акционерного общества объявила на своем сайте.

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В измененный график добавили 19 новых маршрутов, а 49 поездов значительно ускорили. Благодаря таким перестановкам "Укрзализныця" создала 29 новых железнодорожных рейсов для сообщения обласных и региональных центров и доставки пассажиров в популярные туристические места Украины, в том числе и на горнолыжные курорты. Билеты уже продаются в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте и в чат-ботах предприятия в мессенджерах Viber и Telegram.

Сильнее всего ускорили такие поезда:

№13 / 14 Киев — Солотвино (поезда будут приезжаь из столицы раньше на 3 часа 16 минут и на 2 часа 20 минут в обратном направлении) ;

№77 / 78 Харьков — Мариуполь (раньше на 2:05 часа и 3:29 часа);

№84 / 83 Киев — Мариуполь (раньше на 2:13 часа и 1:24 часа);

№108 / 107 Одесса — Ужгород (на 1:15 часа и на 1:29 часа раньше);

№145 / 146 Київ — Измаил (на 49 минут и на 1:02 часа раньше).

Запустили также 7 новых поездов в лыжный курорт Буковель в Карпатах:

№5/6 Мариуполь — Рахов;

№15/16 Харьков — Рахов;

№55/56 Киев — Рахов;

№95/96 Киев — Рахов;

№25/26 Одесса — Рахов;

№125/126 Николаев — Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

"Укрзализныця" особенно выделила рейс №5/6 между Мариуполем и Раховом, который стал самым длинным в стране, ведь протянулся на 1806 километров. Он позволяет жителям Мариуполя доехать до Львова за 21 час вместо 29 часов по альтернативному маршруту.

Ранее "Укрзализныця" показала новые вагоны поедов, оборудованных на заводе в Крюкове. Контракт предусматривает поставку 100 новых составов за государственные деньги. Внутри вагонов установили розетки с USB-портами, кнопки вызова проводника, кулеры с горячей и холодной водой, а также системы сигнализации и видеонаблюдения.

Писали также, что поезд "Укрзализныци" сломался во время рейса в Польшу. Состав вернулся из соседней страны с одним вагоном, оставив остальные на польской территории из-за поломки в тормозной системе.