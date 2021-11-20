"Укрзалізниця" почала продавати квитки на потяги за новим графіком: що змінилося

Підприємство запустило 19 нових маршрутів та на кілька годин прискорило рух ще півсотні поїздів.

20 листопада "Укрзалізниця" почала продавати квитки на всі потяги, згідно з новим графіком, який набирає чинності з 12 грудня. Про це прес-служба акціонерного товариства оголосила на своєму сайті.

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До зміненого графіка додали 19 нових маршрутів, а 49 поїздів значно прискорили. Завдяки таким перестановкам "Укрзалізниця" створила 29 нових залізничних рейсів для сполучення обласних та регіональних центрів та доставки пасажирів до популярних туристичних місць України, у тому числі й на гірськолижні курорти. Квитки вже продаються в касах залізничних вокзалів, на сайті та в чат-ботах підприємства у месенджерах Viber та Telegram.

Найсильніше прискорили такі поїзди:

№13/14 Київ — Солотвино (поїзди приїжджатимуть зі столиці раніше на 3 години 16 хвилин та на 2 години 20 хвилин у зворотному напрямку);

№77/78 Харків — Маріуполь (раніше на 2:05 години та 3:29 години);

№84/83 Київ — Маріуполь (раніше на 2:13 години та 1:24 години);

№108/107 Одеса — Ужгород (на 1:15 години та на 1:29 години);

№145/146 Київ — Ізмаїл (на 49 хвилин та на 1:02 години раніше).

Запустили також 7 нових поїздів у лижний курорт Буковель у Карпатах:

№5/6 Маріуполь — Рахів;

№15/16 Харків — Рахів;

№55/56 Київ — Рахів;

№95/96 Київ — Рахів;

№25/26 Одеса — Рахів;

№125/126 Миколаїв — Рахів;

№130/129 Кременчук – Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава – Ворохта).

"Укрзалізниця" особливо виділила рейс №5/6 між Маріуполем та Раховом, який став найдовшим у країні, адже простягся на 1806 кілометрів. Він дозволяє мешканцям Маріуполя доїхати до Львова за 21 годину замість 29 годин за альтернативним маршрутом.

Раніше "Укрзалізниця" показала нові вагони поїдів, обладнаних на заводі у Крюкові. Контракт передбачає постачання 100 нових складів за державні гроші. Усередині вагонів встановили розетки з USB-портами, кнопки виклику провідника, кулери з гарячою та холодною водою, а також системи сигналізації та відеоспостереження.

Писали також, що потяг "Укрзалізниці" зламався під час рейсу до Польщі. Склад повернувся із сусідньої країни з одним вагоном, залишивши решту на польській території через поломку в гальмівній системі.