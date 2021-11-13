Повернувся з одним вагоном: потяг "Укрзалізниці" зламався дорогою до Польщі (фото)

За інформацією журналістів, два з трьох вагонів поїзда довелося залишити на території країни-сусіда, оскільки в них нібито було виявлено втрату тиску у гальмівній системі.

У столицю України напередодні, 12 листопада, повернувся поїзд №67/68 сполученням Київ – Варшава, у складі якого був лише один вагон, повідомляє Ukraine Rail Monitoring.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Потяг Київ-Варшава прибув до польської столиці ще 8 листопада. Система польського локомотива Newag виявила втрату тиску в гальмівній системі двох з трьох вагонів, внаслідок чого було вирішено відчепити їх і залишити в Польщі.

За інформацією видання з посиланням на джерела у польській залізниці, поїзд прибув на прикордонну станцію Дорогуськ із 25-хвилинним запізненням, оскільки у Яготині після зміни візків не спрацювали гальма. При цьому жодних записів про запізнення до бортового журналу не було внесено.

[ + – ] Два з трьох вагонів залишилися у Польщі після виявлення проблем у гальмівній системі Фото: Ukraine Rail Monitoring

"Витік виявлений при детальному тестуванні гальм і оцінюється як результат недбалої перевірки систем безпечного курсування, що було допущено саме з українського боку", – йдеться у публікації.

Курсування поїзда "Київ-Варшава" було відновлено "Укрзалізницею" з 4 листопада цього року після півторарічної перерви у зв'язку з пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями. З Києва він вирушає о 18:48, а до Варшави прибуває о 09:02. Назад він відправляється о 17:10, а до Києва приїжджає об 11:00.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" отримала перші п'ять із 100 нових пасажирських вагонів, придбаних за кошти держбюджету та виготовлені на Крюківському вагонобудівному заводі у Полтавській області.

Поки ж українці показують, що коїться в поїздах УЗ, які нині курсують: то вода ллється зі стелі, то лампа прикріплена до стелі за допомогою медичного пластиру.