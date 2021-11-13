Вернулся с одним вагоном: поезд "Укрзализныци" сломался по дороге в Польшу (фото)

По информации журналистов, два из трех вагонов поезда пришлось оставить на территории страны-соседа, поскольку в них якобы была обнаружена потеря давления в тормозной системе.

В столицу Украины накануне, 12 ноября вернулся поезд №67/68 сообщением Киев – Варшава, в составе которого был всего один вагон, сообщает Ukraine Rail Monitoring.

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Поезд Киев-Варшава прибыл в польскую столицу еще 8 ноября. Система польского локомотива Newag обнаружила потерю давления в тормозной системе в двух из трех вагонов, в результате чего было решено отцепить их и оставить в Польше.

По информации издания со ссылкой на источники в польской железной дороге, поезд прибыл на пограничную станцию Дорогуск с 25-минутным опозданием, поскольку в Яготине после смены тележек не сработали тормоза. При этом никаких записей об опоздании в бортовой журнал не было внесено.

[ + – ] Два из трех вагонов остались в Польше после обнаружения проблем в тормозной системе Фото: Ukraine Rail Monitoring

"Утечка обнаружена при детальном тестировании тормозов и оценивается как результат небрежной проверки систем безопасного курсирования, что было допущено именно с украинской стороны", – говорится в публикации.

Курсирование поезда "Киев-Варшава" было возобновлено "Укрзализныцей" с 4 ноября этого года после полутора лет перерыва в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями. Из Киева он отправляется в 18:48, а в Варшаву прибывает в 09:02. Обратно он идет в 17:10, а в Киев приезжает в 11:00.

Напомним, "Укрзализныця" получила первые пять из 100 новых пассажирских вагонов, приобретенных за средства госбюджета и изготовленные на Крюковском вагоностроительном заводе в Полтавской области.

Пока же украинцы показывают, что творится в ныне курсирующих поездах УЗ: то вода льется с потолка, то лампа прикреплена к потолку с помощью медицинского пластыря.